Banderas proyecta una coproducción de "Evita" en su teatro de Málaga

El actor Antonio Banderas ha anunciado este sábado que proyecta una coproducción de un musical de "Evita" en el Teatro del Soho, el espacio escénico que inauguró el pasado 15 de noviembre en Málaga, que "se desarrolla casi toda en el cabaré argentino y es mucho más acústica".



Banderas ha recibido en el Teatro del Soho a los cantantes Cepeda y Ana Guerra, exconcursantes de "Operación Triunfo", que han participado en una charla con jóvenes con motivo del concierto que ofrecerán este sábado en Málaga dentro de la gira ImaginBank.



El actor les ha dado la bienvenida a este espacio y ha asegurado que espera que lo usen y que le "encantaría" que diesen un concierto en sus instalaciones.





Ha explicado que, "de alguna manera, 'Operación Triunfo' y otros muchos 'shows' que han salido después, nacen de 'A Chorus Line'", el musical codirigido y protagonizado por Banderas con el que se ha inaugurado el Teatro del Soho.En este sentido, ha apuntado que "en 1975, cuando Broadway reflexiona sobre sí mismo, siempre lo hace a través de una figura que llega a Nueva York y termina triunfando, y es el caso de obras como 'Cantando bajo la lluvia' o 'La Calle 42'".En "A Chorus Line" se puede ver "lo que es una audición desde dentro", ha recordado Banderas, que ha añadido que en su caso "la decisión más importante fue marchar" en un "momento determinado" en el que no tenía posibilidades de desarrollar su carrera en su tierra.Todavía recuerda en 1979 "el tirón del tren Costa del Sol, que así se llamaba", rumbo a Madrid, ha señalado el actor, que cree que el Teatro del Soho "viene a cubrir un espacio" que él nunca tuvo en Málaga.A los jóvenes asistentes al encuentro les ha advertido de que "un enemigo terrible del éxito es la ansiedad por conseguirlo", porque "el éxito llega realmente cuando te relajas", y les ha asegurado que "la única palabra que funciona es el amor por lo que haces"."Me pasó una cosa hace tres años que me abrió los ojos hacia mí mismo. Tuve un ataque al corazón y pensé que quizás eso iba a mediatizar mi profesión, que iba a tener que trabajar mucho más tranquilo y que no iba a poder seguir el ritmo de antes, y sin embargo lo que hice sin darme cuenta es entrar en esa especie de relax", ha dicho.Es entonces cuando se empiezan a "emitir otros mensajes", según Banderas, que ha desvelado que él "soñó" el Teatro del Soho "cargado de tubos en el hospital"."Una noche vino una enfermera y me preguntó: ¿Por qué cree que la gente dice 'te quiero con todo mi corazón' y no 'con todo mi hígado', 'mi cerebro' o 'mis riñones'? Porque el corazón no es solo un órgano que manda oxígeno a todas las partes del cuerpo, es un almacén de sentimientos. Usted va a entrar ahora en un periodo de tristeza, de reflexión, y va a estar en un espacio diferente", recuerda.