Chorizo en un acto de Vox para que el PSOE devuelva dinero de los ERE

Vox ha concentrado hoy a decenas de personas ante la explanada del Parlamento andaluz en un acto en el que se han repartido paquetes de chorizo en lonchas con la etiqueta #psoevenidypagad para pedir que el Partido Socialista devuelva el dinero defraudado en el caso de los ERE.



En la protesta ha participado el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, quien ha destacado que el acto se ha celebrado en un ambiente festivo, y “con un humor que algunos no entenderán, pero eso no tiene que ocultar la realidad, que queremos poner de manifiesto, que es el profundo hartazgo que los andaluces y el resto de españoles sentimos por estas tropelías cometidas por el Partido Socialista”.



Alejandro Hernández ha denunciado que no se les ha permitido desarrollar el acto en el interior del recinto del Parlamento andaluz, como habían previsto “y tramitados todos los permisos”, sosteniendo que al llegar esta mañana el equipo de organización ha encontrado cerradas las vallas de acceso a los jardines.





Por ello, ha anunciado que Vox presentará una denuncia, apoyada por el informe de un notario que ha sido requerido para dar fe de lo sucedidoLa concentración se ha realizado con el lema "PSOE, devuelve el dinero de los ERE", con la intervención también del diputado provincial de Vox Rafael García, que ha dicho que hay que “denunciar y solicitar que los promotores, los culpables, los cómplices del mayor caso de corrupción de la historia de España y de Europa devuelvan el dinero que malversaron de los parados andaluces”.En la misma línea, la portavoz de este partido en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, ha entendido que “no puede ser que el mayor caso de corrupción de la historia de España y Europa se quede en agua de borrajas, que se diluya en la desinformación en la que pretenden sumirnos a todos los ciudadanos”."En este partido sí que estamos indignados, tenemos motivos para estarlo, nos sentimos estafados y defraudados por este partido corrupto, amigo de separatistas y comunistas”, ha enfatizado la diputada nacional por Sevilla, Reyes Romero.