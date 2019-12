Entrena no entiende que se responsabilice a Díaz tras la sentencia

El secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha asegurado no poder entender que se señale a la secretaria general de los socialistas en Andalucía, Susana Díaz, "como responsable de una situación en la que no tiene nada que ver" tras la sentencia de la pieza política del caso de los ERE.

El también presidente de la Diputación de Granada ha asegurado que, aunque acata las decisiones jurídicas, personalmente no comparte la sentencia que condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñan y a otros altos cargos del Partido Socialista.

"En el sistema hay división de poderes y tenemos que acatar las decisiones de la justicia, aunque no nos gusten y aunque no las veamos justas. Yo entiendo que hay mucha injusticia en esas sentencias, así lo entiende José Entrena", ha comentado.

El secretario del PSOE granadino ha considerado que "no tiene sentido" exigir una responsabilidad política a "alguien que no ha tenido ninguna relación con lo que se denuncia". "Ella estaba en su etapa universitaria, no tenía ninguna responsabilidad pública. No tiene sentido que se le exijan responsabilidades políticas".

"Evidentemente hubo gente que lo hizo mal, que no fue leal con su gobierno, hubo gente que malversó fondos públicos, que no utilizó los recursos para lo que tenían que utilizarse, y evidentemente se tienen que pagar las condenas correspondientes por un lado y la parte política de responsabilidades políticas por otro", ha asegurado.

Entrena considera que los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán "ya asumieron sus responsabilidades políticas" tras sus dimisiones como jefes del Ejecutivo autonómico, "cosa que hicieron hace años, y ahora están teniendo sus consecuencias".

"Las cosas tienen que tener una coherencia. Nosotros, el PSOE, asumimos las responsabilidades políticas en su día. Evidentemente, el tema de los ERE es un tema desgraciado, y de un mal uso de recursos públicos. Eran partidas con la mejor voluntad del mundo de resolver problemas de empresas en crisis económica y que tenían que despedir a trabajadores para no cerrar la empresa. Y desde la administración pública se generó un sistema de apoyo a esos trabajadores y empresas en crisis", ha recordado.

MALA IMAGEN DE LA CIUDAD

Preguntado sobre la situación del Ayuntamiento de Granada, Entrena ha asegurado que los granadinos "no entienden cómo un grupo político con cuatro concejales está gobernando", en referencia al acuerdo de gobierno entre Ciudadanos (Cs) y el Partido Popular en el Consistorio.

"Es verdad que la imagen que se da es mala, porque no hay un gobierno estable entre los socios", que están, a su parecer, "muy condicionados por las posiciones del partido de la extrema derecha en la ciudad y todos los días hay elementos que nos hacen preguntarnos que dónde está el sentido común. El gobierno está dedicado a resolver sus problemas y no los de la ciudadanía", ha valorado.

El secretario general del PSOE de Granada ha considerado que el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Francisco Cuenca, está realizando "una oposición bastante positiva, al contrario que el gobierno", y que es un político "bastante constructivo y positivo".

Entrena ha felicitado a Cuenca por las reuniones que está manteniendo con la Autoridad Portuaria de Motril, Cetursa, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, y otros agentes económicos y sociales de la ciudad, y por luchar para que no se pierdan los fondos europeos de ayuda al empleo, "comprometido con los grandes elementos de generación de empleo y riqueza de nuestra provincia desde la oposición".

"Admiro a Francisco Cuenca como político, lo conozco de hace muchos años. Cuando ha estado de alcalde ha tenido muchas ideas para el desarrollo de la ciudad. Granadino de La Chana que ejerce de granadino, que le duele muchísimo su cuidad y que tiene muchísimas ideas para que la ciudad progrese y salga adelante", ha remarcado.

GRAN MOMENTO DEL PSOE GRANADA

Por otro lado, el secretario provincial del PSOE de Granada ha considerado que el Partido Socialista en la provincia de Granada vive un "buen momento" en comparación con la situación que viven otras fuerzas políticas en la actualidad.

"Estamos en un momento político muy bueno, la ciudadanía ve que el PSOE de Granada está unido y no detecta ningún problema y eso es un esfuerzo de responsabilidad de todos los compañeros del partido", ha señalado.

Entrena considera que, tras los buenos resultados cosechados por el partido en las diferentes elecciones municipales, europeas y generales, el PSOE es "el gran partido de la provincia de Granada", porque "entendemos que somos los que mejor representamos los intereses de una mayoría social de la provincia".

El secretario general ha considerado que, tras las primarias que se celebraron en 2017, en las que Entrena resultó vencedor con un 51,4 por ciento de los apoyos, tenía la "responsabilidad de que las cosas fueran bien en la formación, tratando de conseguir que el sistema democrático no dejara una huella negativa, algo que "creo que hemos conseguido".

"La política es compleja y difícil, pero esa tranquilidad a nivel interno nos da más tiempo para resolver los problemas y cuestiones en la provincia de Granada para el desarrollo de las infraestructuras y de las políticas sociales. Estamos viviendo un gran momento, en contraposición a lo que se está viendo a nuestro alrededor", ha concluido.