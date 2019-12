Iceta (PSC) pide reconocer a Cataluña como nación

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido un amplio acuerdo político en el que "Cataluña sea reconocida como nación, como sujeto político no independiente, pero sí con voluntad de ejercer su autogobierno", una mejor financiación y respeto para sus competencias.

"Queremos un autogobierno más sólido, una mejor financiación, un reconocimiento, una capacidad más grande. Nuestro problema no es de tener más competencias, es que se nos respeten las competencias que tenemos y que a través de la participación en mecanismos políticos institucionales podamos incidir en la decisiones que se tienen que tomar en el Estado", ha dicho en su intervención en el 14 congreso del PSC, durante la presentación del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva del partido.

Así, Iceta, que será revalidado durante este congreso al frente del partido, ha explicado que los socialistas catalanes quieren "reglas que hagan posible que los poderes de la Generalitat se puedan desarrollar sin interferencias indebidas del Estado".

"No queremos romper con el resto de España, no queremos dividir más a la sociedad catalana, no queremos retroceder y tampoco nos queremos quedar donde estamos", ha resumido el dirigente socialista.

Ha subrayado la necesidad de que Cataluña tenga un autogobierno más sólido, que se acompañe de una mejor financiación y un mayor reconocimiento de sus competencias: "Nuestro problema no es de tener más competencias, es que se nos respeten las competencias que tenemos".

Asimismo, ha abogado por establecer un mecanismo de participación claro con el que Cataluña pueda participar e incidir en las decisiones del Estado, y ha puesto como ejemplo la constitución de un Senado federal.

También ha hecho una breve mención al debate sobre la inmersión lingüística, que se prevé que sea una de las principales polémicas del Congreso, y ha defendido que no se trata de "una pelea de lenguas, sino de una convivencia de lenguas y unos objetivos de igualdad de oportunidad".

"Que no se equivoquen ni unos ni otros. Queremos una mejor política lingüística en las escuelas porque amamos el catalán, el castellano y las amamos en igualdad", y también quiere que los alumnos de la escuela pública puedan dominar el inglés al mismo nivel que lo hacen los de la privada o concertada.

COHESIÓN INTERNA

El líder del PSC ha hecho un repaso al mandato de la dirección del partido que ha transcurrido desde el último Congreso, ha asegurado que la ejecutiva de la formación está "razonablemente satisfecha" con su trabajo y ha celebrado que uno de los principales éxitos ha sido mantener la cohesión interna.

"Muchas veces hemos tomado decisiones controvertidas en las que podíamos dudar. Pese a esto, la cohesión del partido ha aguantado. Esta Comisión Ejecutiva ha conseguido crear un clima de confianza, de lealtad, de correspondencia estrecha entre los anhelos, los deseos y la realidad", ha destacado.

Ha señalado a todos los militantes del partido como los principales responsables del avance del partido y también ha ensalzado la "sintonía política intensa" con la dirección del PSOE.

"HAY ESPERANZA"

Iceta ha pedido a los asistentes al Congreso avalar la gestión de la ejecutiva, ya que considera que el PSC ha crecido en los últimos años consolidándose como la segunda fuerza en Cataluña y, aunque ha dicho que el partido nunca se ha ido, ha reivindicado su recuperación: "Hemos vuelto más fuertes y más decididos que nunca".

En este sentido, ha expresado su aspiración a que los socialistas se conviertan en el primer partido catalán: "Lo hacemos con alegría, con ambición y convencidos de que es el mejor que le puede pasar al país".

Iceta ha concluido su discurso reconociendo el trabajo del secretario de Organización, Salvador Illa, y de la portavoz del partido en el Parlament, Eva Granados, y ha dicho que este Congreso es de autofirmación del proyecto socialista pero lanzando un mensaje de esperanza: "Hay esperanza, no nos tenemos que resignar. Una alternativa progresista y diferente se está construyendo y está en marcha".

A esta jornada inaugural del 14 Congreso del PSC han acudido el secretario general de CC.OO. Cataluña, Javier Pacheco, y el de UGT Cataluña, Camil Ros, a los que Iceta ha agradecido su asistencia.