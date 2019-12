La exdirectora de Minas niega trato de favor en la mina de Aznalcóllar

La exdirectora de Minas de la Junta de Andalucía y los directivos del Grupo Magtel, una de cuyas filiales ganó el concurso público para la explotación de la mina de Aznalcóllar, han afirmado ante la jueza que investiga el caso que no existió ningún trato de favor a la adjudicataria.

María José Asensio, directora general de Industria, Energía y Minas en el 2015, ha explicado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 3 que no recibió ninguna directriz sobre el concurso para favorecer a la empresa que ganó el concurso, Grupo México-Minorbis, y que, de ser así, no lo habría consentido, según han informado fuentes judiciales a Efe.

Asensio ha mostrado su "desconcierto" por una parte del auto de la Audiencia Provincial en el que la Sección Séptima ordenó a la instructora que reabriese la investigación, en concreto la que atañe a la presunta malversación.

Según la ex alto cargo del Gobierno andaluz, se la acusa de ese delito por no haber tenido en cuenta la inversión del proyecto presentado por la empresa perdedora y ahora denunciante, Emérita, cuando ese criterio "no estaba en los pliegos" del concurso.

Lo mismo ocurre, de acuerdo con Asensio, con el apartado de mejoras sociolaborales, igualmente esgrimido por Emérita.

La investigada también ha detallado que la comparación entre los 640 millones de euros reivindicados por Emérita y los 375 de México-Minorbis es inviable porque en esa cifra se engloba no sólo la inversión, sino también el gasto en un periodo de 25 años.

Asensio ha destacado a la magistrada que la Junta, tras la adjudicación, se ha ahorrado "varios millones" en el mantenimiento de los "pasivos medioambientales", asumidos ahora por la sociedad que trabaja en la mina.

En cuanto al papel de Vicente Fernández, ex secretario general de Innovación, su excompañera de Consejería ha recordado que ella fue designada antes, por lo que él no intervino en su nombramiento.

Los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente respectivamente del Grupo Magtel, al que pertenece Minorbis, han ratificado un escrito que su abogado presentó el miércoles ante el juzgado en el que afirman que "ni Minorbis ni ninguna filial o empresa" del grupo "ha recibido jamás ningún trato de favor ni de la Junta de Andalucía ni de ningún funcionario o personal público".

También confirman que "ni tienen ni han tenido relación personal ni de amistad ni de ninguna otra clase que pudiere conducir al menor tráfico de influencias" ni con Fernández ni con Asensio "ni con uno solo del resto de investigados".

En cuanto a la presunta llamada telefónica del 11 de abril del 2014 en la que aseguraron que "Magtel tenía la llave del concurso" y que Emérita "recibiría una llamada en cinco minutos confirmando lo anterior", repiten que "es radicalmente incierto" que ni ellos "ni absolutamente nadie del Grupo Magtel" actuasen así.

Respecto a ese mismo día, los dirigentes de Magtel reiteran que "es completamente falso que alguno de ellos" llamase a Fernández.

El abogado de los dos investigados, Juan Carlos Alférez, ha comentado en declaraciones a Efe que "tras la tanda de declaraciones practicadas es imposible encontrar el menor indicio de tráfico de influencias ni de cualquier otro ilícito penal" contra sus clientes.

La ronda de declaraciones concluirá ya en enero del 2020 con tres investigados cuya comparecencia se aplazó hace varias semanas.