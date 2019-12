Moreno: Presupuestos aportan mucha estabilidad política y económica

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su satisfacción por la aprobación del proyecto de Presupuestos para el 2020, ya que "dotan de mucha estabilidad política y económica" a Andalucía.



En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento tras la aprobación -con los votos del PP, Ciudadanos y Vox- de las cuentas andaluzas, Moreno ha resaltado que Andalucía se ha convertido en la "primera comunidad en aprobar sus cuentas" para el ejercicio del 2020, a pesar de que los partidos que conforman el Gobierno no suman una mayoría suficiente.



Lo ha achacado a que su Gobierno ha impulsado el diálogo, que es "un instrumento fundamental básico y permanente", así como a la "moderación" y el "pragmatismo".





Porque el objetivo fundamental es "poner los intereses de los andaluces por encima de las trincheras ideológicas", ha asegurado."Cuando se dialoga, cuando se trabaja con humildad y se hacen las cosas de manera razonable, al final sale el presupuesto", ha dicho antes de presumir de que "la Comunidad andaluza es hoy, probablemente, una de las administraciones más estables en España".Ha resaltado además que los Presupuestos para el 2020 tienen "una enorme cara social", pues más de 20.000 millones de euros se destinarán a políticas sociales.Por otra parte, ha destacado que durante la tramitación del proyecto de ley se han aprobado casi 70 enmiendas de los distintos grupos políticos "poniendo de acuerdo a ambos lados de la bancada".Ha asegurado también que el objetivo principal de estas cuentas es crear empleo y "seguir atrayendo riqueza"."Son unos presupuestos muy redondos, son un gran instrumento para seguir en la senda de crecimiento, de desarrollo y prosperidad", ha remachado.El presidente de la Junta ha agradecido a su socio de gobierno, Ciudadanos, el trabajo conjunto llevado a cabo, así como el apoyo de Vox.Y ha confesado que le gustaría que "algún día, el PSOE y Adelante Andalucía dejaran atrás sus trincheras ideológicas, sus prejuicios, y pusieran a Andalucía por encima de sus siglas".Porque "podríamos acordar grandes cosas y aprobar los Presupuestos, si no por unanimidad, casi por unanimidad, lo que sería una lección", ha finalizado.Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Juan Marín (Cs), ha criticado la actitud de la oposición, especialmente del PSOE, del que ha dicho que "no tiene ningún" argumento para rechazar los presupuestos."Una vez más, el PSOE y Adelante Andalucía ha intentado confundir a los ciudadanos y no han buscado la utilidad de sus propuestas para poder mejorar los presupuestos. El no por el no ya estaba, pero la mano tendida de este gobierno esta abierta a todas las fuerzas políticas", ha esgrimido Marín.