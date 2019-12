Sánchez y Casado se reunirán el próximo lunes a las 9.30 horas

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se reunirán el próximo lunes a las 9.30 horas en el Congreso de los Diputados, según han informado fuentes de la dirección nacional de los 'populares'.

Este miércoles, tras verse con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, Sánchez anunció que convocaría el próximo lunes por separado tanto al presidente del PP como a la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para hablar de la formación de gobierno. Además, dijo que tenía intención de llamar a partir de la semana próxima a todos los presidentes autonómicos, incluido el catalán Quim Torra.

Casado ha confirmado que el lunes desde Bruselas que asistirá a esa reunión en Moncloa a la que le ha convocado Sánchez. "Yo estaré en la cita como siempre he hecho. Siempre que me ha llamado he acudido", ha dicho a los periodistas, antes de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo.

Eso sí, el presidente de los 'populares' ha criticado que el jefe del Ejecutivo utilice a los presidentes autonómicos como "comparsa" para tener "bilateralidad" con el presidente de la Generalitat.