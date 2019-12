Marín sobre sus aspiraciones en Cs: "Estoy a las órdenes de Arrimadas"

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha descartado este miércoles "irse de Andalucía" o "postularse" para algún cargo dentro de su partido, si bien ha apuntado que está "a las órdenes de Inés Arrimadas cuando sea presidenta" nacional de la formación naranja.

Así lo ha expresado Marín a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla tras presidir la reunión de la Comisión de planificación y seguimiento de la inversión territorial integrada (ITI) de Cádiz.

Sobre sus posibles aspiraciones dentro de Ciudadanos en la etapa que inicia el partido tras la dimisión de Albert Rivera como presidente, Marín ha respondido que "no me voy a mover de aquí (Andalucía), ni me voy a ningún sitio".

"No me voy de Andalucía, no me postulo como nada", ha reiterado Marín antes de apostillar que está "a las órdenes de Arrimadas cuando sea presidenta del partido, y hasta entonces tengo mi trabajo en la Junta, mis responsabilidades como vicepresidente" del Gobierno andaluz "y dentro de mi formación política", pero "no entro en esos tiras y aflojas que a veces, no sé por qué, aparecen en los medios de comunicación", según ha zanjado.