Oramas considera el Gobierno con Podemos y ERC "un disparate"

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha calificado este miércoles de "disparate" el Gobierno de PSOE con Unidas Podemos y ERC, mostrándose crítica con la coalición. A su vez, ha reclamado "transparencia" en los acuerdos y ha exigido conocer el preacuerdo "secreto" entre socialistas y 'morados'.

Oramas ha explicado sobre la investidura que, cuando Coalición Canaria tenga en su mano los acuerdos alcanzados por el PSOE, los debatirá en su Consejo Político, aunque ha recalcado que en su opinión la situación es un "disparate".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, se ha mostrado "sorprendida" por el comunicado conjunto de PSOE y ERC de este martes en el que apuntaron a que habían avanzado para resolver el conflicto político en Cataluña, tras la segunda reunión para discutir la investidura de Sánchez.

Ha admitido que está "impactada" por el "despropósito" de unas negociaciones en las que, considera, el país queda "en manos de quien quiere destruirlo". "Lo único que faltaba en esa mesa de negociación es que se estuviera negociando la financiación de Cataluña", ha criticado, señalando que este tema en todo caso debería formar parte de una negociación "multilateral" con todas las comunidades autónomas.

"La ficha de la investidura está en función de si dejan a los presos del procés en el tercer grado, del congreso de ERC o de si Puigdemont puede volver al país", ha lamentado la diputada nacionalista canaria.

Ana Oramas ha criticado al líder socialista que solo "está negociando con ERC", puesto que "no ha recibido" a todos los líderes políticos. A la vez, lamenta que no haya llamado al líder 'popular' Pablo Casado, tras los comicios de noviembre. "Hay gente del PSOE que dice que para qué se va a reunir con él si no le va a apoyar, pero ERC también dijo que no pensaba votar a Sánchez", ha insistido la portavoz de CC.

Preguntada sobre si debe el rey Felipe VI proponer al líder socialista como candidato tras finalizar la ronda de consultas, ha señalado que el monarca "tiene que escuchar a los partidos", aunque asegura que las formaciones "están a ciegas", porque ya ha pasado un mes "del abrazo de Sánchez e Iglesias y aun no se conoce el preacuerdo de Unidas Podemos y el PSOE para esa coalición".