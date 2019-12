Fiscalía no ve delito en la conferencia de los expresos de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve delito en la convocatoria en la Universidad del País Vasco de una conferencia en la que participarán los expresos de ETA Ramón López de Abetxuko y Txema Matanzas, por lo que ha rechazado la petición de Vox de que sea prohibida, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Lo que sí ha pedido el Ministerio Público a las fuerzas de seguridad es que vigilen esa conferencia por si en el curso de la misma pudiera cometerse algún delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, y en tal caso sí estudiaría abrir diligencias.

Al conocerse la invitación a los dos etarras por parte de los organizadores de la charla, Vox se dirigió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para solicitar que anulara la convocatoria, al entender que este hecho en sí mismo ya es constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

"Un espacio público no puede ser utilizado para dar voz a asesinos, especialmente si el público es joven. La celebración de dicha charla tiene como objetivo intoxicar a los jóvenes de nuestra sociedad con un ideario radical y violento", explica la formación que preside Santiago Abascal.

Sin embargo, el Ministerio Público ha contestado a Vox que el acto no se puede prohibir porque el hecho de invitar a López de Abetxuko y Matanzas no constituye por sí mismo delito alguno y además remarca que no se puede presumir lo que vayan a hacer o decir en el curso de la conferencia.