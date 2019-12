Foro Asturias confirma al Rey que no apoyará a Pedro Sánchez

El diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, ha confirmado al Jefe del Estado que su partido no apoyará una investidura del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha llegado a augurar que habrá unas terceras elecciones.

Así lo ha puesto de manifiesto Martínez Oblanca en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con el Rey en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de consulta con los líderes políticos, que ha abierto con él, para proponer candidato a la investidura.

El asturiano ha explicado que ha trasladado al Monarca que Foro apoyará "a quien presente un programa modernizador para España, que recupere la senda del pleno empleo y que garantice la igualdad entre españoles y comunidades autónomas" y que, por estas razones, su partido no puede apoyar a Pedro Sánchez.

ACUERDOS "TRIBALES" CON LOS INDEPENDENTISTAS

En este punto, Martínez Oblanca ha mostrado su preocupación sobre las consecuencias de los acuerdos "tribales" e "insolidarios" que el PSOE negocia con los independentistas, a quienes ha denunciado que "sólo importa la ruptura de España y la conquista de nuevos privilegios para Cataluña y País Vasco a costa de los demás españoles".

El representante de Foro Asturias, partido que concurrió a las últimas generales en coalición con el PP, ha asegurado que su pauta de actuación en esta legislatura será el cumplimiento del programa para Asturias acordado con los 'populares', el cual entregó encuadernado a Felipe VI.

Martínez Oblanca no ha querido desvelar nada de su conversación con el Rey pese a la insistencia de los periodistas por saber si propondrá candidato en caso de que no tenga los apoyos necesarios para ser investido o si ha planteado a Felipe VI la posibilidad de que Sánchez mire al centro derecha en caso de fracasar sus negociaciones con Esquerra Republicana. "No voy a hacer ningún comentario sobre el contenido de la reunión", ha zanjado.

SÁNCHEZ LLEVA "UN MAL CAMINO"

Preguntado sobre si intuye que habrá investidura antes de Navidad, el político asturiano ha respondido que sería "una muy mala noticia" abocar al país a unas terceras elecciones, pero sostiene que la inestabilidad que, a su juicio, representa Pedro Sánchez traerán consigo una nueva repetición electoral.

Ya no sólo, ha argumentado, porque logró resolver en 36 horas el problema de "insomnio" que le provocaba tener a Unidas Podemos en un futuro Gobierno sino también porque lleva un "mal camino" al seguir "el temario y el calendario" que le plantea ERC para asegurarse la investidura y tras haber "triturado" todos los puentes con las fuerzas constitucionalistas.