Carcedo: España debe hacer más para impulsar el uso de genéricos

La ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, dijo este lunes que España debe hacer más para promover el uso de los medicamentos genéricos, inferior al de otros países de la Unión Europea (UE) y una de las medidas con las que ayudar a reducir el gasto sanitario.



"España tiene mucho recorrido pendiente para incorporar el uso de los genéricos. Estamos aproximadamente en el 40 % y la media de los países (europeos) están en torno al 60 %", dijo la ministra a su llegada a un Consejo de titulares europeos de Sanidad, donde se debatirán los retos del sistema farmacéutico europeo.



El consumo de genéricos "ayuda mucho a controlar el gasto como elemento de referencia para bajar el coste de los medicamentos", dijo la ministra, que añadió que España tiene "posibilidades de mejora no solamente en los genéricos, sino también en los biosimilares, que tienen una eficacia idéntica a otros medicamentos".





Avanzar en ese ámbito es "un elemento más para la mejora del uso terapéutico, el uso racional del medicamento y para que el coste de los medicamentos no sea una losa pesada dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud", que por otra parte está considerado "el segundo más eficiente del mundo y el octavo de mayor calidad", dijo Carcedo.La ministra explicó que el Gobierno está trabajando en "el correcto uso de los medicamentos, adecuado y a coste razonable", así como en garantizar la calidad y seguridad para el paciente, algo que, subrayó, condiciona todas las decisiones sobre política farmacéutica.En particular, se están "poniendo en marcha muchas medidas para el uso racional del medicamento" y acordando acciones con las Comunidades Autónomas, destinadas a los ahorros que se generan con la gestión de la política farmacéutica.Por otra parte, la ministra recordó que en el último Consejo de Ministros se aprobó un Real Decreto destinado a garantizar la seguridad de los medicamentos y evitar las falsificaciones y para prevenir los desabastecimientos.En particular, obligará a los laboratorios a advertir "con seis meses de antelación de los posibles problemas de fabricación" y también introducirá medidas sobre los productos homeopáticos, "exigiéndoles los mismos requisitos que a los medicamentos para una indicación terapéutica concreta".Por lo tanto, resumió la ministra, "estamos trabajando en muchas vertientes dentro de la política farmacéutica, todo guiado por el correcto uso del medicamento".Según el informe sobre el Estado de Salud en Europa, publicado recientemente, España gasta un 15 % menos en Sanidad que la media de la UE, sin embargo los pagos directos por medicamentos son altos.Esos pagos aumentaron de forma constante entre 2010 y 2014, antes de disminuir ligeramente desde 2015 para alcanzar el 24 % del gasto sanitario total en 2017, porcentaje muy por encima de la media de la UE, situada en el 16 %.