EH Bildu: Podemos ha firmado "un contrato de permanencia con PNV"

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova cree que Elkarrekin Podemos, con su acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco, ha suscrito "un contrato de permanencia al servicio de PNV" que le pasará factura electoral y creará "una marejada" dentro del partido morado porque "lo que ha firmado no es lo que está vendiendo". En su opinión, detrás de "un paso tan arriesgado, tiene que haber un cálculo de que en la siguiente legislatura va a formar parte" del Ejecutivo.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Casanova ha considerado que el papel de la oposición se queda "en exclusiva" en manos de EH Bildu y también el papel "de la defensa de la soberanía y el derecho a decidir".

No obstante, ha señalado que "lo que pasa es que el objetivo de EH Bildu no es tener más votos y más parlamentarios, sino provocar cambios sociales y, para esos cambios, es importante contar con aliados". "Y esa es la pega que nosotros le ponemos. Desde un punto de vista partidista, nuestra situación es bastante cómoda, pero este país no va a alcanzar la soberanía solo con EH Bildu, ni va a conseguir los cambios sociales que necesita solo con los EH Bildu", ha admitido.

Por ello, ha remarcado que la "lectura partidista" para su formación "puede ser muy optimista, pero la lectura como país es preocupante". Además, ha considerado que no solo Ezker Anitza-IU, que forma parte de la coalición de Elkarrekin Podemos, está en contra de esta decisión de apoyar las cuentas vascas, sino que también dentro del propio partido morado hay críticas por ello.

CONMOCIÓN

"En Podemos va a generar una importante conmoción porque lo que se ha firmado no es lo que está vendiendo o lo que está vendiendo no es lo que ha firmado", ha apuntado, para afirmar que "se está hablando de un acuerdo de 217 millones, que no son tales", ha indicado.

En esta línea, ha asegurado que, en realidad las enmiendas para esta legislatura de Elkarrekin Podemos no llegaN a los 60 millones y la suma de 270 millones se alcanza sumando ejercicios consecutivos. Por ello, ha subrayado que la coalición morada ha cerrado "un contrato de permanencia al servicio del PNV". "No solo se compromete apoyar los Presupuestos de esta legislatura, sino de las próximas también", ha añadido.

Iker Casanova cree que, de esta forma, "da por hecho que va a haber la misma mayoría de Gobierno y que no se va a articular una mayoría de izquierdas alternativa". A su juicio, cuando se conozca el alcance real del acuerdo, en Podemos se va a generar "de marejada a fuerte marejada".

Asimismo, ha indicado que, el partido morado, en estos momentos, "se queda en el limbo porque Gobierno no es, pero, después de este acuerdo, oposición tampoco".

EN EL GOBIERNO VASCO

"Evidentemente, creo que, detrás de un paso tan arriesgado por parte de la dirección de Podemos, tiene que haber un cálculo de que en la siguiente legislatura va a formar parte del Gobierno porque, si no, es absolutamente disparatado. Se quedan en tierra de nadie y les va a pasar factura electoral bastante fuerte", ha manifestado.

Por ello, considera que tiene esa "aspiración, y otra cosa es que eso se materialice o no, o que les interese al PNV y el PSE-EE incorporarlo al Gobierno". "Desde luego, hemos pasado de un partido que, primero, se postuló como alternativa de Gobierno, luego prometió una legislatura agitada y que no iba a ser un camino de rosas, y ha terminado poniéndole la alfombra roja al PNV para aprobar exactamente los mismos Presupuestos que los anteriores ejercicios", ha subrayado.

Casanova cree que la decisión de Podemos de apoyar los Presupuestos se tomó antes de las elecciones generales y "respondía un poco a la sensación de que se estaba quedando fuera de juego en la política vasca". En esta línea, ha dicho que, con anterioridad, "cuando se aprobaron las leyes que regula la prórroga presupuestaria, Podemos decidió gratis et amore abstenerse para habilitar que salieran adelante".

Para el parlamentario de EH Bildu, entonces ya había "una reflexión sobre que se estaba quedando un poco fuera del debate político", pero ha recordado que antes de eso decía que no había que "tocar al PNV con un palo porque era partido ultraliberal, sus políticas serán catastróficas y desastrosas". En este contexto, cree que Podemos podía haber buscado "un equilibrio más sólido políticamente".