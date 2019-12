Villacís considera que los insultos "devalúan la política"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que los insultos "devalúan la política", por lo que ha celebrado que el actor Javier Bardem haya pedido perdón por haber tachado de "estúpido" al regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en la marcha por el clima celebrada este viernes.

"Me gustaría decirle al señor Bardem que si quiere hablar de Madrid, que estamos disponibles, pero que sería bueno que supiese lo que está pasando en Madrid", ha proseguido la edil 'naranja' en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la mesa 'Las Políticas Municipales frente a la Contaminación Atmosférica y el Cambio Climático', celebrada en Ifema en el marco de la COP25.

En esta línea, Villacís ha recordado que, tras las elecciones dle 26 de mayo, se sentaron el PP y Cs una mesa de negociación en la que se pactó un "acuerdo común", que recoge algunas propuestas de su partido y otras de los 'populares'.

Así, ha detallado que en el caso de Madrid Central el PP "tuvo la generosidad de admitir" el enfoque de Ciudadanos, que planteó durante la campaña una mejora de la zona de bajas emisiones, frente a la reversiónd el partido de Almeida.

"Hemos planteado zonas de peatonalización que antes no estaban previstas, hemos puesto paneles de información sobre los parkings que ante no estaban previstos, hemos cambiado el sistema de videovigilancia para que sí mire bien las matrículas, cosa que no estaba pasando antes y sobre todo hemos decidido que la lucha contra el cambio climático y la polución no puede ser del 1,2 por ciento del tráfico, que es Madrid Central", ha concluido la vicealcaldesa.