Greta Thunberg a los políticos: "El cambio viene os guste o no"

"El cambio viene os guste o no", ha dicho hoy a los políticos la activista climática Greta Thuberg, que se ha dirigido a las 500.000 personas que se estima han secundado la Marcha por el Clima de Madrid.



En su intervención con el que se ha cerrado la Marcha por el Clima de Madrid, la adolescente ha subrayado que los políticos "tienen que hacer su trabajo".



"Los líderes políticos nos están traicionando y no vamos a dejar que se salgan con la suya, decimos basta ya. El cambio viene, os guste o no", ha subrayado.





Estamos saliendo de nuestra zona de confort diciendo a la gente que tiene una responsabilidad para preservar el futuro y las generaciones actuales. La esperanza no reside dentro de los muros de la Cop25 sino en la calle con todos vosotros, ha enfatizado.