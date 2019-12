ERE: El letrado pide frenar la reprobación de Díaz, Chaves y Griñán

La solicitud de Adelante Andalucía de reprobar a Susana Díaz y su Gobierno, así como a los gobiernos del PSOE-A que idearon el sistema "ilegal" de los ERE presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha sido cuestionada y rechazada por uno de los letrados del Parlamento autonómico.



La proposición no de ley del grupo de la confluencia (Podemos e IU) para su debate en el pleno fue presentada la pasada semana, tras la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre la pieza política del caso de los ERE.



La Mesa del Parlamento estaba a la espera de un informe de los letrados para pronunciarse y calificarla o no en función de los argumentos legales que permitieran conocer si es posible reprobar a gobiernos completos y a diputados en ejercicio.





En un informe de 26 páginas, al que ha tenido acceso Efe, uno de los letrados sostiene que el Parlamento de Andalucía no puede reprobar a los presidentes ni a los expresidentes de la Junta, por lo que recomienda que la Mesa impida la reprobación por la vía de suprimir los puntos en los que se recogen estas solicitudes.Según el informe del letrado Manuel Carrasco, el Estatuto prevé que "la exigencia de responsabilidad política solidaria del presidente y, de forma derivada, del Consejo de Gobierno" se resuelva de acuerdo a un "instrumento específico, que es la moción de censura" y no con la reprobación.Respeto a Susana Díaz, actual presidenta del grupo parlamentario del PSOE-A, esgrime que la Mesa del Parlamento debe rechazar todas las reprobaciones de diputados y diputadas.Susana Díaz y varios exmiembros de su Gobierno son parlamentarios autonómicos, por lo que asevera que reprobar a un diputado "sería como reprobarse a sí mismo"."Todo ello -prosigue - podría alterar los equilibrios entre opciones de la mayoría y de la minoría en los que se fundamenta el funcionamiento del régimen parlamentario".Para el letrado, la reprobación de los diputados a través de las proposiciones no de ley "desvirtuaría la naturaleza" de la institución parlamentaria y convertiría a aquéllas en un mecanismo de "reproche cruzado" entre los diputados de distintas opciones.También argumenta que en una "hipótesis extrema, pero no imposible", sería un instrumento de la mayoría política de cada momento para "recriminar y dejar en evidencia a los diputados de la minoría política, a sus ideas e, indirectamente, al sector de la ciudadanía que comparta su actuación e ideología".Adelante Andalucía mantiene su proposición no de ley sobre la reprobación y será finalmente la Mesa del Parlamento la que el próximo miércoles decida si la tumba definitivamente y no la califica o plantea al grupo proponente que la modifique.El PP, Ciudadanos y Vox tienen la mayoría en la Mesa del Parlamento y, al igual que Adelante Andalucía, han pedido sin éxito la dimisión de Díaz por la sentencia de los ERE.