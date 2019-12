El PP responde a Vox: recuperar el dinero de los ERE es "complicado"

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento, Pablo Venzal, ha asegurado este miércoles que "reclamar las responsabilidades dinerarias o la recuperación" del dinero defraudado en el caso de los ERE es "complicado", por lo que ha pedido a Vox, que lo había situado como una "línea roja", que tenga "moderación".



Después de que Vox haya pedido "contundencia" a la Junta para actuar contra los condenados e intentar recuperar el dinero, Venzal ha sostenido que "todo los que sean declaraciones políticas pueden quedar bien, pero la única verdad es que reclamar esas responsabilidades es complicado".



Ha detallado que en lo que se refiere a las empresas, muchas de ellas son insolventes o "a día de hoy prácticamente inexistentes", por lo que "va a ser difícil ir a por los beneficiarios de muchas de esas ayudas que se dieron injustamente".





Con respecto a los políticos, ha dicho Venzal, para ir en términos de responsabilidad "probablemente tengan que esperar los señores de Vox a que haya sentencia firme y convertir esas líneas rojas en verdes en los próximos meses", ya que, ha recordado, "el Gobierno de Susana Díaz se reservó las acciones civiles".El portavoz adjunto del PP-A ha explicado que la otra opción "desgraciadamente" sería iniciar "un procedimiento de responsabilidad contra los condenados", algo que, según ha explicado, no es una cuestión que tenga que ver con la acción política sino con el fundamento en Derecho."Ese fundamento en Derecho no es una decisión que debamos tomar arbitrariamente ni el Gobierno, ni los señores de Vox, ni siquiera la presión pública o social, sino que la tendrán que tomar los servicios jurídicos, si es que procede", ha sostenido.Venzal ha finalizado pidiendo a quien tenga "alguna idea" de cómo se puede hacer "algo distinto" a lo que ha planteado en materia de aseguramiento de responsabilidades civiles económicas, porque ha dicho no ver "otra fórmula".El dirigente popular ha recordado además en relación con los ERE que "todavía no se ha juzgado" si el partido o sus responsables se lucraron dentro de esa trama y ha recordado que el PP pedirá la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones sobre este caso.