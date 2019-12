Díaz pide que no se cambie "modelo andaluz" Ley Dependencia

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido este martes al Gobierno bipartito que no cambie el "modelo andaluz" de la Ley de Dependencia y que no se den "pasos atrás" en este ámbito.



"Le pido al Gobierno andaluz que no toque algo que funciona y que es una garantía de la igualdad de oportunidades", ha dicho en declaraciones a los periodistas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.



Según la expresidenta de la Junta, en Andalucía se puso en marcha un modelo de "integración, igualdad y fortaleza" para la autonomía personal que ha permitido crear una red en esta comunidad que es "referencia" en España.





"En los últimos años hemos conseguido muchos logros en colaboración con las familias, las entidades y los ayuntamientos, que nos ha permitido crear una red en Andalucía que es una referencia en España", ha destacado."Hemos conseguido que ya no se hable de discapacidad, sino de otras capacidades", ha señalado la dirigente socialista, que ha resaltado la incorporación de jóvenes con alguna discapacidad al mundo laboral."Las propias empresas que en un momento determinado tuvieron algo de recelo empiezan a incorporar en sus plantillas a chavales con otras capacidades y lo agradecen porque ven su entrega, su sacrificio y su compromiso al máximo", ha recalcado.Así, ha insistido en que Andalucía es un "modelo de referencia" porque el "compromiso" con la Ley de Dependencia ha sido "clave"."Los socialistas vamos a estar arrimando el hombro con firmeza para que no se toque lo mucho y bueno que hemos conseguido juntos", ha asegurado en referencia a la colaboración de la Junta con los ayuntamientos, las empresas y distintas entidades sociales.Díaz ha hecho estas declaraciones en El Viso del Alcor (Sevilla), donde ha participado en la marcha "Todos sumamos" por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una iniciativa impulsada por el programa municipal "Albaicín" y la Asociación de Ayuda a la Integración (Avain).La secretaria general del PSOE andaluz ha agradecido al alcalde de la localidad, Gabriel Antonio Santos, su compromiso con esta iniciativa, y ha destacado que El Viso del Alcor es uno de los municipios que ha "apostado por la autonomía personal, la igualdad, el respiro familiar y la formación" al promover viviendas tuteladas compartidas.