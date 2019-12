Junta solo ha recuperado 15 millones de los ERE y da por perdidos 71

La Junta de Andalucía solo ha recuperado 15 millones del dinero de los ERE, tras la revisión de oficio de expedientes, y da ya por perdidos 71, principalmente debido a que los plazos de reclamación están prescritos o a que los implicados no pueden responder con su patrimonio a las cantidades.



La administración autonómica ha pagado desde 2012 un total de 402 millones por las pólizas de las ayudas de los ERE y tiene pendiente de pago otros 63 millones hasta 2025, según los datos ofrecidos este martes por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde se ha analizado este informe.



El Gobierno andaluz no puede cuantificar cuánto dinero va a poder reclamar en total, ya que depende de los procesos administrativos y judiciales, así como de la situación de las personas y empresas implicadas, ha explicado Bravo.





Los 71 millones que se dan por perdidos se dividen en 10,5 millones que ya han prescrito a pesar de que se reconocía la nulidad de las ayudas; 25 millones por insolvencias de personas o empresas; y 35,5 millones que el gabinete jurídico o el Consejo Consultivo han considerado que no procede llevar a cabo ese oficio.Los principales problemas con los que se encuentra la Junta para reclamar las cantidades percibidas incorrectamente son que no cuenta con el plazo suficiente, porque está prescrito, que las personas son insolventes o que las empresas que recibieron el dinero no existen.El Consejo de Gobierno ha solicitado a los servicios jurídicos de la Junta que estudien la aplicación de los mecanismos de la ley de Hacienda Pública para conocer si se puede pedir responsabilidades administrativas a los condenados por los ERE.El Ejecutivo autonómico está trabajando también para intentar no abonar ninguna cuantía a las defensas de los condenados.El pago en pólizas por los ERE continuará para 3.251 personas, de los que 1.744 son beneficiarios de pólizas novadas; 901 de pólizas pendientes; 487 de pago directo; y 119 de Hitemasa, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía.A los "intrusos" que se les haya detectado ya en las pólizas, que rondan los doscientos, no se les está pagando y no se les va a pagar, ha asegurado el consejero.Para intentar reclamar las cantidades percibidas, en el plano administrativo se han tramitado 218 expedientes de revisión de oficio, de los que 91 se han discutido en el seno de la jurisdicción contencioso-administrativa, con 28 sentencias favorables por 18 millones y 20 expedientes en espera de sentencia, por 13,7 millones.Hay 96 expedientes finalizados mediante una orden o resolución de la Consejería de Empleo declarando la nulidad de las ayudas y la devolución de las sumas, por 36,1 millones.Además, hay 18 expedientes de resolución en los que se ha declarado que no procede el oficio, por valor de 35,5 millones, que forman parte de esos 71 millones que la Junta no podrá recuperar.En la vía del Tribunal de Cuentas, la reclamación asciende a 118 millones, aunque será complicado recuperar gran parte de esto, mientras que hay sentencias favorables que suman 17 millones.El Gobierno de PP y Cs ha puesto en marcha una base de datos con información unificada de Empleo, Hacienda y los servicios jurídicos, ya que antes "no había criterio unificado", ha dicho Bravo.