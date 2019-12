Los grupos cuestionan la utilidad de la comisión de la Faffe

Los grupos políticos del Parlamento andaluz ha cuestionado hoy abiertamente la utilidad de la comisión que investiga las irregularidades en Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe) y barajan ya examinar sus resultados, que algunos han calificado de "frustrantes".



La cuarta sesión de comparecencias de la comisión de investigación ha anotado la no declaración de los asistentes, que se han acogido por distintos motivos a su derecho a no declarar, lo que ha motivado que los grupos pongan en cuestión la utilidad de los trabajos.



A primera hora de la mañana, el exalcalde socialista de Montellano (Sevilla) y antiguo trabajador de la extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), Francisco Aguilera, se acogió a su derecho a no declarar.





Posteriormente ha sido Noelia Ruiz Martel, técnica de Formación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), quien ha optado también por esta fórmula por recomendación de su abogado.Aunque fue llamada a declarar por haber sido trabajadora de la Faffe, Noelia Ruiz Martel, ha expuesto que está investigada en el caso de la formación y que prefería evitar "injerencias jurisdiccionales".No obstante, ha indicado en una breve intervención que como extrabajadora de la Faffe "no tenía atribuciones ni competencia directiva alguna".En el turno de posicionamientos, la diputada socialista, Noelia Ruiz, ha lamentado el "trato desigual" del presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos), a la compareciente que había solicitado que no se hiciera pública su imagen."Rechazamos que se haya vulnerado su petición", ha criticado.Erík Domínguez (PP-A) ha expresado su "frustración por la deriva" de la comisión de investigación y por el hecho de muchos comparecientes hayan optado por no declarar, derecho -ha dicho- que respetamos."Nos queda un sentimiento amargo en gran angular, una sensación agridulce por una deriva que hay que cambiar", ha demandado.Para Teresa Pardo (Ciudadanos) la compareciente "conocía las tripas" de funcionamiento de la Faffe y suponía una oportunidad para "ofrecer luz" a los andaluces con sus declaraciones.El diputado de Adelante Andalucía, Nacho Molina, ha advertido de que "como sigamos así vamos a estar muchos meses en esta situación y no vamos a llegar a conclusiones suficientes que permitan que esta comisión cumpla el objetivo para el que fue creada".Al igual que el resto de portavoces, Francisco Serrano, de Vox, ha expresado su respeto a la decisión de Noelía Ruíz Martel de acogerse a su derecho a no declarar y se ha mostrado partidario de "examinar" la eficacia y el "sentido" que tiene la comisión de investigación.