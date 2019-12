Andalucía sobre PISA: "A nadie le gusta que le pongan la cara roja"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha cuestionado este lunes el informe PISA de la OCDE porque cree que se trata de "un sistema que evalúa de forma parcial y no de manera global" y, además, ha reconocido que "a nadie le gusta que le pongan la cara roja".



Así lo ha indicado durante su intervención en el 34º Diálogo de Educación organizado por la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Cofapa), donde ha señalado: "No soy proPisa, aunque en un determinado momento fue necesario porque hizo despertar a todos los gobiernos del mundo".



Ha reconocido que en materia educativa "nadie se quiere quedar atrás, porque a nadie le gusta que le pongan la cara roja" en cuanto a malos resultados en esas pruebas, de las que mañana se conocerá la edición 2018 y en las que España suele quedar por debajo de la media de la OCDE.





"Cuanta más formación técnica se tenga mejor, porque lo que da la diferencia, lo que marca la diferencia son las habilidades sociales y personales. Eso es lo que marca la diferencia para formar luego parte de un equipo u organización y eso no lo da PISA", ha argumentado Imbroda.Por otra parte, el consejero ha lamentado la situación entre la educación concertada en su comunidad porque "el 95 % de los municipios no tienen enseñanza concertada y las familias no pueden elegir centro"."La libertad de elección de centro no es cuestionable. Se puede defender la escuela pública y la libertad de elección de las familias. Nuestro sistema es dual y hay que tenerlo presente", ha indicado Imbroda.También el consejero ha valorado el papel de las AMPAS en cuanto a colaboración en la labor desarrollada por los centros, pero ha asegurado que estos los tiene que dirigir el director y su equipo directivo; "algunas AMPAS han colonizado los centros educativos", ha opinado.Por último, ha indicado que llevarán al Parlamento una Ley de Autoridad del Profesorado que dé "la veracidad de presunción a los docentes".Ha sostenido que no se puede tolerar ninguna "amenaza" hacia la figura del docente, que es "sagrada", y hay que recuperar el respeto al maestro.