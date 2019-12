Aguirre sugiere que el PP ofrezca sus votos a Sánchez

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha sugerido este lunes que el PP ofrezca sus votos para facilitar una investidura de Pedro Sánchez y evitar que el futuro Gobierno dependa "de los independentistas y de los comunistas bolivarianos".



En declaraciones a los medios tras asistir al acto de conmemoración del día de la Constitución en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, Aguirre ha señalado que hay que evitar "a toda costa" que Sánchez pacte con Unidas Podemos y los partidos independentistas porque, ha dicho, "sería un drama" para el país.



A su juicio, es preferible que Sánchez gobierne "en solitario" con los votos del PP "que sean necesarios".





"Sé que lo que digo no es compartido por la mayoría de los dirigentes del Partido Popular", ha comentado Aguirre, que ha dicho que ha trasladado su postura al líder del PP, Pablo Casado, aunque, ha dicho, "no está de acuerdo".De esta forma, ha continuado Aguirre, los populares demostrarían que anteponen "el interés de España por encima de todo", pero, ha matizado, debe hacerse con el compromiso de que no se produzca "ninguna cesión a los independentistas" y que haya "ortodoxia económica"."Del debate sale la luz", ha sostenido.