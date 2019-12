Pablo Iglesias destaca el "esfuerzo" del PSOE y ERC

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha destacado este lunes el esfuerzo que, tanto el PSOE como ERC, están haciendo para acercar posiciones y llegar a un acuerdo que permita formar un nuevo Gobierno cuanto antes.



"Hace falta mucha empatía y capacidad de escucha" para avanzar en estas negociaciones pero "creo que el PSOE se está esforzando y creo que también ERC se está esforzando", ha dicho Iglesias a la prensa a su llegada a la cumbre mundial del clima que hoy ha arrancado en Madrid.



Desde UP, ha añadido, "estamos dispuestos a ayudar" para que el acuerdo sea posible porque "hay una enorme mayoría de ciudadanos en España y en Cataluña que quieren que haya pronto un gobierno progresista".





Al ser preguntado sobre si el nuevo Ejecutivo incluirá en su programa medidas para controlar los precios de la vivienda o un impuesto para la banca, tal y como su formación reclama, Iglesias ha dicho que la negociación programática está abierta y que, en ese sentido, considera absolutamente fundamental que se cumplan los artículos de la Constitución que defienden los derechos sociales."Poner límites a los fondos buitres y poner límites a una escalada de precios que está haciendo que no se cumpla un artículo de la Constitución no solo ha de ser un objetivo nuestro, creo que será un objetivo del próximo gobierno", ha añadido en alusión al artículo 47 sobre el derecho a una vivienda digna.Ese próximo Gobierno debería ser una realidad tan pronto como en Navidad, un objetivo que Iglesias ve factible, aunque admite que aún "no está hecho" y "hay mucho que trabajar"."Soy optimista. Aunque no sea fácil creo que finalmente lo vamos a conseguir" y "espero efectivamente que sea antes de Navidades", ha dicho.De no ser así, ha alertado de que se generaría una "situación de inquietud y de malestar" en buena parte de la ciudadanía, por lo que ha incidido en que todas las fuerzas políticas deben asumir su responsabilidad para que haya un Gobierno cuanto antes.