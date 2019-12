Borrell admite que no le gusta que la investidura dependa de ERC

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha admitido este lunes que no le gusta que la investidura de Pedro Sánchez dependa de la posición de ERC, pero considera peor que el país se dirija a unas terceras elecciones.

"No me quita el sueño, pero naturalmente me preocupa y no me gusta", ha asegurado el exministro de Asuntos Exteriores en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, sobre el escenario de investidura, que depende de la negociación entre PSOE y ERC.

Si bien, ha apuntado a la responsabilidad del PP para con el arranque de la Legislatura, ya que, según Borrell, la investidura depende de que alguna formación se abstenga y facilite el gobierno a Sánchez.

Ante esto, avisa de que la negativa de los 'populares' a abstenerse plantea una disyuntiva: "o vamos a terceras elecciones o buscamos a alguien que se abstenga". "Hay cosas que no me gustan y otras que me gustan menos", ha resumido el flamante jefe de la diplomacia europea.

Preguntado por su nuevo puesto en la UE y si el escenario político español sorprende en el extranjero, Borrell ha reconocido que "llama la atención" que la formación de gobierno dependa de ERC, pero ha quitado hierro al asunto, recalcando que "en todas partes cuecen habas".

Así ha explicado que cada país tiene sus peculiaridades y, en todo caso, el 'impasse' político en España se resolvería si el PP permitiese la investidura. "Podemos tener terceras elecciones o buscar soluciones como ésta", ha zanjado.