Álvarez de Toledo: "No veo la abstención porque Sánchez no es de fiar"

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, no considera la abstención de su partido en el debate de investidura de Pedro Sánchez porque "es una persona que no es de fiar" y que debería hacer "un viraje total" de su política para obtener su apoyo en un hipotético gobierno con PP y Cs.



En declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja con motivo de sus jornadas de puertas abiertas, Álvarez de Toledo ha afirmado que si Sánchez fracasa en sus negociaciones, "no puede venir a pedir una abstención al PP" para que le regale sus votos y que "luego haga su política de alianzas con fuerzas anticonstitucionales".



Álvarez de Toledoha expuesto que la salida a las elecciones pasa por tres opciones: un "gobierno de sedición" de Sánchez con los independentistas catalanes, un "gobierno de concentración constitucionalista con PP y Cs" y, por último, unos nuevos comicios.





Para que ocurriera la segunda opción, por la que ella apuesta, ha advertido que Sánchez tendría que hacer "un viraje total", una "enmienda a la totalidad de sí mismo y su política"."Es decir -ha aclarado-, toda esta política de alianzas, de intimidad estructural con el nacionalismo y el separatismo, se tiene que aparcar y abandonar para siempre".En opinión de la portavoz del PP, con sus negociaciones con los partidos catalanes Sánchez está sumiendo a España en un "clima de profunda degradación del debate público", un "clima de calentamiento anticonstitucional promovido por los aliados del presidente en funciones y por él mismo".En este sentido, ha criticado la reunión que el PSOE mantendrá este martes con Juns per Cataluña (JxCat) de cara a la investidura, que demuestra que no solo presente formar gobierno con ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, es "un delincuente" condenado por sedición.También con el que lidera Carles Puigdemont, un "prófugo de la justicia", y Quim Torra, que para la responsable del PP "es un xenófobo, que ha cortado autopistas y ha jaleado la violencia a lo largo de la campaña electoral". A juicio de la portavoz popular, Sánchez va camino de fracasar cuatro veces "a la hora de obtener el apoyo de la mayoría de los españoles para formar gobierno".Y para Álvarez de Toledo "quien ha fracaso cuatro veces en entrar por la puerta grande de la democracia a un gobierno no debería tener derecho a presentase a unas quintas elecciones".