PP: "La Junta ya no sirve a un partido, sino a los andaluces"

La parlamentaria del PP Virginia Pérez ha resaltado que el Gobierno de Juanma Moreno “ha devuelto la Junta a los andaluces" y que "ya no se tienen en cuenta los colores políticos ni la Junta sirve a un partido político como el PSOE, sino que está para el bienestar de todos los andaluces”.



Pérez, que es la presidenta del PP de Sevilla, ha destacado que mañana se cumple un año del "cambio histórico" en la Junta tras el Gobierno formado por el PP y Ciudadanos tras 37 años del PSOE al frente del ejecutivo andaluz.



"Si se avanza por el camino acertado se llega a la meta y el Gobierno del cambio lo está haciendo”, según ha dicho Pérez en rueda de prensa, en la que ha destacado que “en sólo 44 semanas, el Gobierno liderado por Juanma Moreno ha impulsado ya 627 iniciativas”.





Pérez ha enfatizado que "el empleo es el compromiso al que jamás ha renunciado el PPA y por eso el Gobierno andaluz está ayudando a los emprendedores, eliminando trabas burocráticas, ampliando la tarifa plana de autónomos y desarrollando la competitividad”.Ha subrayado que la sentencia de los ERE, que condenó a 19 ex altos cargos socialistas, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "la Justicia sentenció una gran enmienda a la gestión socialista en Andalucía y dejó claro que, desde esta administración, se usó el dinero de los parados al margen de la ley y para beneficiar a los suyos”.“A esta época no sólo hay que ponerle fin en un juzgado, sino también hay que hacerlo en la administración, y el objetivo de este gobierno ha sido y así lo ha demostrado durante este año, desmantelando la estructura que había diseñado el PSOE dentro de la Junta de Andalucía para servir a sus intereses partidistas y regenerar esta administración”, ha afirmado.En este sentido, ha dicho que “en este primer año se ha creado la comisión sobre la Faffe, se han cerrado chiringuitos socialistas a costa de la Junta y se están estudiando el resto de entes instrumentales, se ha impulsado la protección de los denunciantes de corrupción, se está trabajando para eliminar aforamientos y limitar a ocho años del Gobierno de Andalucía”.Pérez ha destacado que también “se ha reducido en un 12 por ciento la estructura de la administración periférica, un 13 por ciento los cargos directivos en la administración central y un 17 por ciento los cargos eventuales”, y ha indicado que todo ello supone “un ahorro a los andaluces de 14,5 millones de euros”.“En educación, el Gobierno de Juanma Moreno ha reforzado la autoridad de los profesores, los jóvenes tienen hoy más oportunidades en la formación profesional, y esta misma semana, hemos impulsado en el Parlamento la libre elección de centros”, ha agregado Pérez.Además, ha criticado el “cinismo” del PSOE al atacar la sanidad andaluz, acusando a los socialistas de desplegar “una estrategia con el único objetivo de tapar el escándalo de la sentencia de los ERE”.“Es cínico que el PSOE se dedique a hablar de la sanidad andaluza y los profesionales sanitarios, aquellos a los que han maltratado con los sueldos más bajos de toda España. Además, habla de recuperar las inversiones en centros sanitarios cuando ellos, los socialistas, las presupuestaban, pero no las ejecutaba”, ha concluido.