Juan Carlos Quer: "Mi hija sonríe desde el cielo hoy"

El empresario Juan Carlos Quer, padre de Diana, la joven madrileña de 18 años asesinada el 22 de agosto de 2016, ha valorado este sábado el veredicto emitido por el jurado popular que ha declarado a José Enrique Abuín Gey culpable de rapto, asesinato y de agresión sexual: "Mi hija sonríe desde el cielo hoy".



En declaraciones a la prensa tras conocer la decisión del jurado, Juan Carlos Quer ha considerado que con el veredicto ha lugar a la condena a prisión permanente revisable, que en todo caso debe determinar el juez, y que a su entender posibilitará que "este individuo no volverá a atentar jamás contra la vida y la libertad sexual de una mujer".



"Hoy la mujer ha dado un paso adelante. Hoy la libertad sexual y los derechos de las mujeres han dado un salto de verdad relevante y, por eso, mi hija sonríe desde el cielo hoy", ha afirmado Juan Carlos Quer.





Asimismo, ha considerado que la ley que contempla la prisión permanente revisable "jamás se va a derogar en este país" porque, sin existir esta condena, el "cumplimiento íntegro" de las penas máximas "no es garantía de reinserción"."Nadie, ningún político va a conseguir silenciar este clamor popular" que en la calle avala la prisión permanente revisable, ha añadido.Visiblemente emocionado tras conocer el veredicto, Quer ha confesado que el asesino de su hija no ha sido capaz de dirigir la mirada hacia él durante el transcurso del juicio. Con todo, ha dicho, que no le desea más que "repare a la sociedad el daño tan brutal que ha originado".Un daño, ha dicho, que ha cambiado la vida de su hermana Valeria, de su madre, y de él mismo."Otro individuo podrá asesinar, violar y tirar a un pozo a una niña, pero no será éste", ha puesto de relevancia Juan Carlos Quer.Junto a él, el letrado que ha llevado la representación de la familia como acusación particular en el caso, Ricardo Pérez Lama, ha subrayado que el veredicto dictado por los cinco hombres y cuatro mujeres que han conformado el jurado popular "ha sido claro, contundente y muy motivado".Ha destacado que Abuín Gey fue "condenado por todos los delitos que habíamos solicitado la acusación"; de rapto, asesinato y de agresión sexual, pese a que no se haya sido considerado probada la violación.Con esta determinación, la acusación entiende que se le hace "justicia" a la víctima. "La prisión permanente revisable no es que fuese un objetivo es que era hacerle justicia a Diana", ha concluido.Finalmente, el letrado ha alabado el trabajo "encomiable" realizado por los miembros del órgano ciudadano que han emitido el veredicto.Ahora, el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, Ángel Pantín, será el encargado de dictar la sentencia.