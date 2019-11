Cs elige una gestora continuista para el cierre de la etapa Rivera

Ciudadanos ha elegido este sábado una gestora continuista con la dirección anterior para organizar el cierre de la etapa de Albert Rivera, que culminará el 15 de marzo de 2020 con la elección en una Asamblea Extraordinaria de una nueva dirección liderada previsiblemente por Inés Arrimadas.



La gestora, compuesta por dieciséis nombres, ha sido elegida por el 91,4 por ciento del Consejo General (más de 125 miembros presentes); ha habido seis abstenciones y cinco votos en contra.



Éstos han sido los de Ignacio Prendes, Fernando Navarro y Orlena de Miguel -los tres exdiputados-, Eduardo de Castro -actual presidente de Melilla- y Armando Fernández Bartolomé -diputado en el Parlamento asturiano-, han informado a Efe fuentes del partido.





Según han señalado otras fuentes, se han quejado de que la gestora es "puro continuismo" con el equipo que ven responsable del desastre electoral del 10N y de que las votaciones han sido a mano alzada para señalar a los disidentes, que han sufrido "descalificaciones muy gruesas" durante el debate.Solo esperan que esto se pueda enderezar en los cuatro meses que quedan hasta que se celebre el cónclave extraordinario que, previsiblemente, dará el testigo a Arrimadas, aún pendiente de presentar su candidatura de manera oficial, porque si no es así, han avisado, puede pasarles como a UPYD.Esta dirección transitoria cuenta con muy pocos cambios con respecto a la Ejecutiva de Rivera, lo contrario a lo que reclamaban algunos de los barones naranjas, como Juan Marín, vicepresidente de Andalucía, y Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, que ahora se han mostrado satisfechos con la composición.Igea, uno de los dirigentes más abiertamente críticos con la estrategia de Rivera, ha salido contento al asegurar que muchos de los nombres le gustan. Contenta también está Isabel Franco, vicepresidenta de Murcia, que ha dicho a Efe que, teniendo en cuenta la provisionalidad de la gestora, "las personas designadas son las más adecuadas para trabajar por un cambio estable".Eso es precisamente lo que han señalado fuentes del entorno del presidente del Consejo Político y de la gestora, Manuel Bofill, al argumentar que con esta lista de 16 nombres (todos los de la Ejecutiva permanente anterior excepto cuatro) lo que se pretendía era hacer un traspaso tranquilo y que no tenía sentido hacer cambios para cuatro meses.En esta dirección interina están todos los pesos pesados de Rivera, empezando por los dos que han dimitido: José Manuel Villegas, que sigue como secretario general, y Fran Hervías, en Organización, aparte de Carlos Cuadrado, en Finanzas, y José María Espejo, en Acción Institucional.Continúa también Melisa Rodríguez, muy cercana a Rivera pero también a Arrimadas, que ha sido designada como portavoz de la gestora.Por el contrario, destacan las ausencias de algunos de los fichajes personales de Rivera, especialmente el de Marcos de Quinto, que, junto a la portavoz catalana, Lorena Roldán, es el único de la Ejecutiva permanente que no figura en la gestora.Tampoco están otras apuestas destacadas del exlíder de la formación, como Edmundo Bal o Sara Jiménez, aunque sí han contado con Joan Mesquida, exdirector general de la Policía y la Guardia Civil con el PSOE, único fichaje incluido.Otro de los que está en la Ejecutiva interina y que no estaba en la permanente es el jefe de la delegación europea de Cs, Luis Garicano, otra voz crítica interna con quien se ha decidido contar, han señalado fuentes de la gestora, porque es importante tener dentro a la persona que está más vinculada con los temas internacionales.Igualmente podría asumir las responsabilidades económicas que tenía antes de la llegada de De Quinto a Cs puesto que en la gestora no hay una Secretaría Económica.Los otros dos que faltan del comité permanente anterior, además de De Quinto y Roldán, son Fernando de Paramó, que dimitió hace unos días como secretario de Comunicación y dejó el escaño, y Juan Carlos Girauta, que lo dejó todo el mismo día que Rivera dimitió, el pasado 11 de noviembre.Al margen de los reproches que se han hecho al continuismo de la gestora se han expresado desacuerdos por lo que algunos han considerado que no se respeta el equilibrio territorial de este órgano, donde el peso se decanta por Madrid, un territorio representado por el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y la consejera de Cultura, Marta Rivera.Para algunos dirigentes como Aguado, Marín o la portavoz de la gestora, lo que se decidía aquí no era un reparto territorial ni de cuotas y han destacado que lo prioritario es encarrilar el proyecto de centro que representa Ciudadanos y que tan necesario es para España.No obstante, la gestora pondrá en marcha un espacio de comunicación con las organizaciones autonómicas para recabar sus opiniones y necesidades.