48 huelgas en Andalucía de enero a agosto, cinco más que en 2018

Andalucía registró un total de 48 huelgas entre los pasados meses de enero a agosto, cinco más que en el mismo periodo de 2018, en las que participaron hasta 15.535 trabajadores, 6.867 más que un año antes, según los últimos datos oficiales al respecto del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social consultados por Europa Press.

Además, en Andalucía se contabilizaron un total de 37.894 jornadas no trabajadas por estas huelgas, que son 22.998 más que en los ocho primeros meses de 2018, según la misma estadística, que el Ministerio de Trabajo realiza a partir de los cuestionarios que cumplimentan, para cada una de las huelgas o cierres empresariales, las unidades administrativas competentes de las comunidades autónomas y el propio ministerio.

En números absolutos, Andalucía, con las referidas 48, es la sexta comunidad autónoma en la que más huelgas se registraron entre enero y agosto de este año, superada por el País Vasco (162), Cataluña (99), la Comunidad de Madrid y Navarra --ambas con 73 cada una-- y Galicia (59), y por delante de Asturias, que sumó 43 huelgas.

La andaluza, en cambio, fue la cuarta comunidad en número de trabajadores participantes en las huelgas --un total de 15.535--, situándose por detrás de Cataluña (48.983), País Vasco (42.322) y la Comunidad de Madrid (28.910), y por delante de Galicia, donde 11.673 personas secundaron las huelgas registradas en dicha región.

Por provincias, la andaluza que se vio afectada por más huelgas en dicho periodo de tiempo es Sevilla, con 25, seguida de Cádiz, con 15; Jaén, con 13; Granada, con 12; Almería, Málaga y Córdoba, con once cada una, y Huelva, donde la estadística contabiliza ocho huelgas.

La suma de estas cifras no coincide con la total de la comunidad porque a cada provincia se le asignan, además de los resultados de las huelgas cuyo ámbito territorial haya sido dicha provincia, la repercusión que en la misma hayan tenido las huelgas de su comunidad autónoma y nacionales.

La unidad huelga, objeto de la estadística, se asocia a la unidad de convocatoria, independientemente de su ámbito territorial, sectorial y temporal, así como de su carácter continuo o discontinuo, según detalla el Ministerio.

La información ofrecida se refiere a todas las huelgas y cierres patronales de los que se ha tenido conocimiento, exista o no constancia administrativa previa de su convocatoria, excepto las que no implican jornadas no trabajadas, como las llamadas huelgas de celo; las de duración inferior a una hora, las que se refieren a actividades convencionalmente no productivas --como las huelgas de estudiantes--, y las que afectan a colectivos sin derecho a huelga, como el personal militar y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.