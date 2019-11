Iceta no descarta una reunión Sánchez-Torra pero lo ve "complicado"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no ha descartado este viernes que se produzca una reunión entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, pero lo ve "complicado" si la apuesta del líder catalán pasa por extremar el conflicto.

"No veo por qué no, pero cada vez que hace determinadas declaraciones para extremar el conflicto lo veo complicado. ¿Si hay que extremar el conflicto, por qué quieres que te cojan el teléfono?", ha respondido al preguntársele si habrá una reunión entre ambos presidentes en una entrevista en La Xarxa recogida por Europa Press.

Tras la reunión del jueves entre los socialistas y ERC, considera que ha sido un buen arranque y, aunque admite que las negociaciones entre partidos con proyectos tan diferentes "requieren tiempo", confía en que Sánchez pueda ser presidente antes de Navidad.

También ha recordado que la semana que viene habrá que constituir las mesas del Congreso y del Senado, y que esto también implicará un esfuerzo de diálogo: "Algún tipo de color veremos la semana que viene".

Pese a recalcar que Sánchez quiere un acuerdo, ha advertido de que no aceptará cualquier acuerdo: "Si ERC decide que la Constitución ya no le sirve como marco de convivencia, el PSOE no lo aceptará", y ha llamado a los negociadores a encontrar los terrenos en los que puedan aproximar posiciones y dejar los más alejados para otro momento.

"No todo está por hacer ni todo es posible", ha observado Iceta, que cree que los socialistas deben hablar con todo el mundo, también con JxCat, pero ve difícil que haya acuerdo en su petición de que uno de los negociadores sea el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

DECLARACIÓN DE PEDRALBES

Sin embargo, ha dejado claro que la investidura está en manos de ERC y considera que la Declaración de Pedralbes que acordaron Sánchez y Torra en diciembre de 2018 es un "primer paso" que reconoce que hay un problema político, que solo se puede resolver por la vía del diálogo y que hay que garantizar la seguridad jurídica.

De cara a la próxima reunión entre el PSOE y ERC, Iceta cree que negociar implica capacidad de renunciar a algunas cosas por ambas partes, lo que no debe verse como una "traición" al proyecto, y considera que Cataluña no ha ganado nada desde 2012.

"Es como si un equipo de fútbol llevara mucho tiempo sin ganar nada. Inversiones, proyectos, competencias, capacidad de incidir en decisiones del Estado, esto nos convendría mucho. Tenemos también temas presupuestarios y del modelo de financiación", ha reflexionado.