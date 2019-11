"Si dicen que hay fraude, ¿por qué siguen pagando las jubilaciones?"

El presidente del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha explicado en el programa Acento Andaluz, el procedimiento de los ERE realizado por los gobiernos socialistas: “Vienen como consecuencia de una grave crisis en empresas con trabajadores en la calle. Se decidió que había que ayudarles pero hubo gente que se aprovechó”.

También, ha confesado que el actual Gobierno “miente” al asegurar que Susana Díaz retiró la acusación para defender a sus compañeros de partido en vez de mirar por los intereses de los andaluces. “El cuerpo jurídico de la Junta no es político y he escuchado a Juanma Moreno decir barbaridades en el pleno. No fue Susana quien dio instrucciones al gabinete jurídico de la Junta”.

Y es que la Junta tendrá que pagar de aquí a 2025 las jubilaciones de los trabajadores pero “si dicen que hay fraude, ¿por qué van a seguir pagando las jubilaciones?”, se ha preguntado.

Sobre la petición de todos los grupos políticos, excepto el PSOE, para que la líder socialista deje libre su escaño, Jiménez Barrios ha indicado que se debe al “miedo” que le tienen. “Moreno le tiene más miedo a Susana que un miura”, ha comentado el dirigente socialista, quien ha insistido en que ella está “serena y tranquila”, además de “armada mentalmente”. “Hacen bien en temerla”, ha aseverado.

Sobre las relaciones entre la dirección federal y regional, Jiménez Barrios ha manifestado que “hay total sintonía” y ha adelantado que “el futuro de Andalucía pasa por Susana Díaz”.