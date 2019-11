Imbroda niega la "desaparición" de la segunda lengua extranjera

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha negado este jueves en el Pleno del Parlamento la "desaparición" de segunda lengua extranjera en Bachillerato, toda vez que ha destacado que "de las dos horas que tiene actualmente pasará a tener cuatro horas semanales".

Durante su intervención en respuesta a una pregunta planteada por la diputada de Adelante Andalucía Ana Naranjo, Imbroda ha recordado que el proyecto para modificar el decreto de 2016 por el que se establece el currículo en Bachillerato está en fase de información pública, por lo que ha negado "improvisación", y ha explicado que esto significa que todos los interesados pueden aportar lo que consideren oportuno.

También ha añadido que además de este trámite legal, están "en pleno debate" con la comunidad educativa para valorar el contenido definitivo del decreto y la futura orden de desarrollo.

Ha asegurado que la segunda lengua extranjera "no desaparecerá" del Bachillerato, y ha añadido que lo que se ha hecho "es una organización curricular coherente entre los dos cursos de la etapa, ya que en segundo de Bachillerato no es obligatoria la segunda lengua; coherente con el resto de comunidades, donde la segunda extranjera no es obligatoria en Bachillerato; y coherente con el currículo de la propia asignatura, puesto que de las dos horas que tiene actualmente pasará a tener cuatro horas semanales para que todos los alumnos que lo consideren puedan desarrollar la materia".

Así, Imbroda ha explicado que la segunda lengua extranjera en Primaria "es obligatoria y en Secundaria no lo es", al tiempo que ha añadido que en el caso de Bachillerato "es obligatoria en primero y en segundo no", así que se pregunta "cómo se sostiene esto pedagógicamente". "Queremos dar la opción al alumnado para que pueda decidir esa segunda lengua extranjera", ha abundado el titular de Educación, que ha insistido en que "van a dar coherencia" al itinerario pedagógico.

La diputada Ana Naranjo ha mostrado la "preocupación" por que en el borrador de modificación del decreto de Bachillerato la segunda lengua "pasará de una asignatura obligatoria a optativa", por lo que, asegura, "no quedará garantizada la impartición de esa segunda lengua en todos los centros".

Además, ha critica la "improvisación" por parte de Educación, lo que "afecta a la estabilidad de los profesionales y del marco educativo", puesto que "no podemos estar modificando la asignatura y la carga lectiva cada dos por tres sin ningún tipo de argumento".

Naranjo ha señalado que quiere conocer los motivos de estos cambios respecto a la segunda lengua, y se pregunta cómo los alumnos van a conseguir la "excelencia" de la que el consejero habla desde su llegada "eliminando algo tan importante como el aprendizaje de idiomas, en una comunidad dedicada además al turismo".