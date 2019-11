El 24% de los españoles piensa gastarse más de 200€ en el Black Friday

El 24% de los españoles piensa gastarse más de 200 euros durante el Black Friday, según concluye un estudio el departamento de Analytics, Insights & Strategy de IPG Mediabrands realizdo 'ad hoc' con motivo del 'viernes negro' para conocer y entender más en profundidad la intención de compra del consumidor durante este periodo previo a la Navidad.

Un 20% de los encuestados aprovecha este momento para comprar los regalos navideños como consecuencia adelantamos por tanto este periodo tan clave para muchas industrias

Según este estudio, uno de cada dos españoles (47%) ha declarado que va a comprar o considera una compra durante este Black Friday. El 13% de la población ya sabe qué va a adquirir y la tiene planificada y un 34% de los españoles ha reconocido que va a comprar, aunque no sabe todavía el qué y solo lo hará si ve una oferta interesante. Sólo uno de cada diez afirma que no va a hacerse con nada porque no sabe ni lo qué es el Black Friday.

Mapi Merchante, directora de Análisis, Conocimiento y Estrategia en IPG Mediabrands, explicó que gracias a la encuesta que han realizado “es posible observar las categorías en las que los consumidores tienen más claro gastar su dinero".

"Y es posible también observar", agregó, "como el Black Friday es un fenómeno que no solo cubre la compra de impulso en la que nos damos un capricho (24%), sino también una compra más planificada y de necesidad (28%). Además, hemos visto cómo el Back Friday cambia nuestros comportamientos de compra Navideña, ya que un 20% de los encuestados aprovecha este momento para comprar los regalos, como consecuencia adelantamos por tanto este periodo tan clave para muchas industrias.”

La mayoría de los compradores españoles espera gastar menos de 100 euros durante el Black Friday (el 51%), pero los que tienen claro que van a comprar algo durante este periodo de ofertas aseguran que invertirán más de 200 euros (el 24%) en adquirir lo que tienen en mente y solo el 6% piensa gastarse más de 400 euros.

PARA QUIÉN SE COMPRA

Cuando, como parte de este estudio, se les pregunta a los consumidores para quién van a destinar lo que tienen pensado obtener en estos días, uno de cada cuatro (24%) declara que se va a dar un capricho y más o menos la misma proporción (28%) afirma que va a comprar algo que necesita. Sólo el 19% tiene pensado comprar algo para el hogar.

Uno de cada cinco considera aprovechar esta oportunidad para hacerse con regalos de Navidad y solo el 8% de los futuros compradores consideran comprar algo para otra persona, pero no como regalo de Navidad.

Según la encuesta realizada por el equipo de Analytics, Insights & Strategy de IPG Mediabrands la opción de comprar 'online' sigue siendo clave para el consumidor: uno de cada dos que tiene pensado comprar 'online' frente dos de cada cinco que planean hacerlo en una tienda física (38% tienda física frente 49% tienda 'online').

El 20% de los compradores declara que va a comprar por Amazon con su suscripción de Prime y un 8% piensa hacerlo también en Amazon, aunque no sea suscriptor. Mientras que el 17% lo hará en otros establecimientos 'online' que son multimarca frente 13% por ciento que optará por establecimientos 'online' de una marca concreta.

La celebración el próximo 29 de noviembre del Black Friday coincide desde hace décadas con el día después de Acción de Gracias en Estados Unidos. Un fenómeno global con el que numerosas firmas ofrecen ofertas, no sólo un día, sino una semana entera.