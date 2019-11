Desacuerdo provoca dos actos contra violencia machista en Parlamento

El desacuerdo final entre los partidos ha provocado que los grupos del Parlamento de Andalucía hayan optado por la lectura este miércoles de dos manifiestos contra la violencia machista, en los que no participa Vox, el primero de ellos protagonizado por el PSOE-A y Adelante Andalucía.



Pasadas las 12.00 horas, frente al busto de Blas Infante, padre de la patria andaluza, representantes del PSOE-A y Adelante Andalucía, con distintas asociaciones de mujeres, han procedido a la lectura de un manifiesto que condena la violencia machista.



Según los dirigentes de estos dos partidos, en la noche del martes PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante llegaron a un acuerdo para participar en la lectura del manifiesto.





Sin embargo, diferencias de última hora han provocado que por la mañana haya habido un acto del PSOE y Adelante y por la tarde, a las 15.45 horas, se produzca la lectura de un segundo manifiesto a cargo de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos).En el acto del primer manifiesto, estuvo presente la secretaria geneal del PSOE-A, Susana Díaz, y la portavoz de Adelante, Ángela Aguilera, además de varias asociaciones feministas.El manifiesto, leído por una estudiante cordobesa, dice que los que desde el Parlamento "representamos a toda la sociedad, queremos y debemos unirnos a esta jornada reivindicativa y de visibilización de una lacra y un drama que ataca, sin distinción, a mujeres de todo el mundo. No podemos permanecer indiferentes".Después de recordar a las víctimas de la violencia machista en España y Andalucía, y a sus hijos, asegura que quieren "ser la voz de todas aquellas mujeres que siguen siendo víctimas de violencia de género, a las que han denunciado y aún no han recibido respuesta, y a las que aún no han podido hacerlo"."Por todas ellas debemos entender y hacer ver que la lucha contra la violencia de género debe estar por encima de cualquier ideología y que sólo desde la unión de todas las fuerzas políticas, institucionales y sociales contra la violencia machista y la desigualdad, que está en la base de la misma, será posible su erradicación. No puede haber fisuras", sostiene el manifiesto.Por todo ello, recoge que Parlamento de Andalucía manifiesta su rechazo hacia todas las formas de violencia ejercidas sobre las mujeres y muestra su compromiso para seguir avanzando en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales.Entre ellas, menciona el Pacto de Estado contra Violencia de Género y las leyes autonómicas de igualdad y contra la violencia de género, e insta a seguir defendiendo el derecho a vivir en una sociedad basada en la igualdad entre hombres y mujeres, sin machismo".