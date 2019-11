Más de dieciocho mil mujeres abortaron el año pasado en Andalucía

Un total de 18.170 mujeres de entre 15 y 44 años se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía durante el 2018, según datos de Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, que señalan que en toda España fueron 95.917.



Según estos datos, 78 de estas mujeres tenían 15 años y 1.956 tenían edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, mientras que la mayoría de ellas, 4.103, fueron mujeres de entre 25 y 29 años, seguidas de la franja de edad entre 20 y 24 años -un total de 3.985- y de 30 y 34 años, un total de 3.768.



Por provincias fueron 4.554 en Sevilla; 3.934 en Málaga; 2.414 en Cádiz; 1.970 en Almería; 1.770 en Granada; 1.509 en Huelva; 1.226 en Córdoba; y 803 en Jaén.





Según el nivel de instrucción de estas mujeres, los datos del ministerio señalan que 2.337 poseían estudios universitarios, mientras que 529 no poseían estudios, y el resto de ellas sólo tenían el primer grado o estudios secundarios.De estas mujeres, 7.557 no tienen ningún hijo, 4.735 tenían uno, 4.091 dos, 1.287 tres, 354 cuatro, y 146 tenían cinco o más hijos.La mayor parte de ellas, 10.963, no habían sufrido ningún aborto voluntario anterior, mientras que 4.259 habían tenido uno; 1.679 dos; 667 tres; 303 cuatro; y 299 habían tenido cinco o más.De estas mujeres, 7.384 no utilizaba ningún método anticonceptivo, mientras que 1.974 empleaban métodos naturales; 5.369 de barrera; 2.931 hormonales, y el resto otro tipo de métodos.La mayor parte de estas mujeres, 12.910, abortaron con ocho semanas o menos de gestación, mientras que 4.213 lo hicieron entre 9 y 14 semanas.El motivo de la interrupción, en 16.588 casos, fue a petición propia de la mujer; en 893 casos por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; en 666 por grave riesgo de anomalías en el feto; y en 23 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.