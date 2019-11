Cs acusa al PSOE-A de "uso partidista" de la violencia de género

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha acusado este miércoles al PSOE-A del "uso partidista" de la lucha contra la violencia de género, de manera que, aunque ha trasladado su "respeto" al acto de partido que realizan los socialistas sobre este asunto, ha reclamado "unidad" y la participación de todos los partidos en la lectura del manifiesto prevista para esta tarde en la Cámara andaluza. "Menos actos de partido y más unidad", ha indicado.

En rueda de prensa, Moreno ha detallado que se leerá un manifiesto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género en el Parlamento, donde espera que participen todos los partidos, a excepción de Vox que "se ha alejado de las víctimas". "Hay que mandar un mensaje de unidad y de esperanza a las víctimas de violencia de género", ha reclamado.

Así, ha afeado el acto organizado esta mañana por los socialistas y ha llamado a la "unidad" de los grupos parlamentarios para "ir de la mano y lanzar un mensaje de credibilidad y seriedad a los andaluces". "Independientemente de lo que haga el PSOE-A, es el Parlamento el que tiene que manifestarse con criterio único", ha advertido.

"El PSOE-A no puede dar lecciones de nada y arrogarse la bandera del feminismo", ha reprochado el portavoz parlamentario de Cs, ya que, según ha detallado, durante cuatro años no ha habido declaración institucional en este sentido, pero "ahora le han entrado las prisas". "No se trata de sacar pecho de lo que hace cada uno".

Ante la actitud de Vox, que "se desmarca de este asunto porque dice no estar con las víctimas", Moreno ha instado a esta formación "a hacérselo ver" porque "deberían estar con toda la sociedad" e incluso ha apuntado que "puede haber militantes de Vox que estén sufriendo violencia de género".