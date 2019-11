Vox rechaza el acto contra violencia machista por "propagandístico"

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha justificado este miércoles la decisión de no participar en el acto previsto hoy en la Cámara contra la violencia machista en que este tipo de iniciativas sólo "buscan determinados rendimientos propagandísticos e ideológicos".



"No vamos a asumir posiciones ineficaces e hipócritas que lo único que buscan son determinados rendimientos propagandísticos e ideológicos", ha dicho en rueda de prensa, en la que al ser preguntado si cree que el PP y Ciudadanos, partidos que conforman el Gobierno andaluz, están contribuyendo a esa "propaganda", ha dicho: "Por supuesto; además, gozosamente".



Según Hernández, el manifiesto elaborado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que sustituye la declaración institucional que tradicionalmente ha impulsado el Parlamento de Andalucía al no contar con la unanimidad de la Cámara, parte de la premisa de que existe una sociedad "con un patriarcado machista opresor" que es "la causa de que se produzcan estos crímenes".





Así, según Vox, se "acaba invocando una estrategia frentista en la que los hombres en su conjunto son los agresores y las mujeres en su conjunto las víctimas"."Se criminaliza por razones de sexo, pero la violencia no tiene género", ha defendido Hernández, quien considera que además se "excluye" a otras víctimas, como los hijos.Ha sostenido además que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género "vulnera los principios y garantías constitucionales", y que es "inútil e ineficaz"."Hay que trabajar en políticas de prevención desde una perspectiva técnico-jurídica, nosotros luchamos contra la violencia en el ámbito intrafamiliar todos los días, no una jornada, y desde postulados serios", ha señalado.Preguntado si Vox ha sugerido al resto de los grupos alguna modificación del texto del manifiesto para poder suscribirlo, ha explicado que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, les remitió los diferentes borradores, pero con "ninguno de ellos" se sentían "a gusto"."Nosotros lo reduciríamos a un párrafo, que es 'luchar de manera efectiva contra la violencia en el ámbito familiar' dejando fuera la violencia de género", ha defendido.En su opinión, el mero hecho de que "se hable de violencia de género es un error conceptual grave".Vox apuesta por la derogación de las leyes de Igualdad y contra la Violencia de Género porque considera que se están "malgastando" recursos al dedicarlos "a colectivos que nada hacen para evitar la violencia familiar"."Procuramos ser coherentes, aunque sería más fácil el seguidismo", ha asegurado.