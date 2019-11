El PSOE veta un debate de Acento Andaluz en 7TV Andalucía

El PSOE andaluz dejó la silla vacía en el debate político semanal que acoge el programa ‘Acento Andaluz’ en 7 Tv Andalucía. Después de más de 150 debates en los casi 4 años de vida de este espacio, el Partido Socialista declinó por primera vez la invitación para debatir porque no estaba de acuerdo con uno de los asuntos planteados para el debate: “¿Por qué piden todos los partidos, menos el PSOE, la dimisión de Susana Díaz? ¿Por qué debe asumir responsabilidades políticas la secretaria general del PSOE andaluz y ex presidenta de la Junta cuando no está entre los condenados de los Eres y no sale en la causa en ningún momento?”.

Según explicó el director de ‘Acento Andaluz’, Fernando Pérez Monguió, “es una pregunta pertinente, estrictamente profesional, con la que este medio no está pidiendo la dimisión de Díaz, como han llegado a decir, faltando a la verdad, algunos voces socialistas. Nos limitamos solo a preguntamos: ¿por qué todos los partidos salvo el PSOE piden esa dimisión?”

Con esta ausencia, el PSOE dejó “huérfanos” a los telespectadores de 7 Tv Andalucía –repartidos por los 36 canales de esta televisión repartidos por las 8 provincias-. “Los andaluces que nos ven no han podido conocer una valoración fundamental para que puedan construirse un juicio de valor correcto. Hoy es un día triste porque el PSOE priva a los telespectadores de un debate plural al dejarnos sin su voz y sus análisis”, lamentó Pérez Monguió, quien garantizó que ‘Acento Andaluz’ continuará convocando los martes a todos los partidos políticos para debatir bajo la doble premisa de la pluralidad y el interés informativo: “La vida continúa y los debates seguirán y como los plantee este medio. ¡Faltaría más!”, dijo en el arranque del programa

En el debate, que se emitió a las 23.30 horas, participaron 4 diputados-as del PP, CS, AA y Vox: el portavoz adjunto popular Pablo Venzal; la secretaria del grupo parlamentario de Ciudadanos, Teresa Pardo; el parlamentario por Sevilla Nacho Molina y el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso.