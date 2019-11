Casado avanza que el PP no puede ser cómplice del Gobierno del PSOE

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido "no puede ser cómplice" de una negociación para la formación del nuevo Gobierno, en la que se ponga en almoneda el orden constitucional y el sistema de la Transición, y que su responsabilidad es ser alternativa a ese Ejecutivo.



En un acto organizado por la Comunidad de Madrid por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en declaraciones a los periodistas, Casado ha señalado que lleva 15 días esperando que le responda a su llamada el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez y que el PP "no merece ser humillado".



A su juicio, Sánchez debería dar explicaciones de "lo que está pactando con ERC", los detalles del preacuerdo con Unidas Podemos o sobre los ERE de Andalucía.





Respecto a la posibilidad de que el PP pacte con los socialistas la investidura o el nuevo gobierno, Casado ha recordado que el PSOE "va a incluir al PP entre los partidos con los que no quiere negociar" y que Sánchez "ha quemado las naves" al pactar con Podemos, sin siquiera explorar otras vías.Tras recordar que sí le ha ofrecido pactos de Estado para no depender "de sus aliados en la moción de censura", ha insistido en que Sánchez mantiene "la hoja de ruta de Pedralbes", que defiende un estado plurinacional y Cataluña como nación.Casado ha indicado que el PSC va a reivindicar en su próximo congreso la plurinacionalidad y la nación catalana, "lo que requiere una explicación de Sánchez y del PSOE".Ha descartado una posible coalición con los socialistas porque él no se puede sentar en un banco azul "con un presidente que esté blanqueando a los independentistas", ni abstenerse, porque una vez investido, pactaría presupuestos y políticas con los "de la moción de censura".