"Querer arrinconar a la concertada es una mentalidad excluyente"

El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha insistido esta mañana en la necesidad de conjugar un sistema educativo en el que quepan centros públicos y concertados y privados. Tras calificar de "irresponsable" el debate abierto, y posteriormente matizado, por el Gobierno en funciones de la Nación, Imbroda ha acusado a los gobiernos anteriores de una actitud "acomplejada" en torno a los colegios concertados. "La educación pública debe mirarse más a sí misma y mejorar aquello en lo que deba mejorar. A todos nos interesa un sistema público de calidad", ha manifestado el consejero en el Encuentro sobre libertad de Educación, organizado por la Fundación CEU San Pablo Andalucía y 7TV Andalucía en la sede del campus académico en Bormujos.

"No puedo actuar con temor a la concertada", ha sentenciado Imbroda en un debate mantenido con Csif Andalucía, Concapa (confederación de padres y madres de centros concertados) y CECE (patronal de centros privados y concertados). Francisco Hidalgo, presidente de la sección de educación de Csif Andalucía, ha defendido que en la comunidad autónoma "no existe el debate pública o concertada. No existe esa guerra y no deberíamos abrirla". El presidente de Cece, Rafael Caamaño, ha criticado, sin embargo, que en Andalucía el acuerdo entre la Administración y los centros concertados y privados, de los años ochenta, fue una "imposición". "Hay quien tiene alergia a cuestiones como la demanda social, que en Andalucía está condicionada a la planificación de la Administración", ha subrayado Caamaño, para el que la solución es simple, sin más matices: oferta adaptada a la demanda de la familia. Cece ha reclamado, por ello, al consejero "avanzar sin miedo para romper estructuras".

En el acto, conducido por el periodista de ABC, Javier Rubio, el consejero ha avanzado que su departamento está estudiando implantar dos medidas. La primera está relacionada con la separación de los centros de Primaria y Secundaria. "No sé en qué momento se le ocurrió a alguien separar ambos ciclos", ha afeado Imbroda. Para conseguir que los escolares recuperen un "itinerario único", la Consejería está estudiando, en todas las provincias andaluzas, qué centros de Primaria y Secundaria podrían unirse. No sólo físicamente, que también, sino como una misma unidad educativa de manera que a un centro de Primaria se le adscribiese uno de Secundaria. Los estudiantes y sus familias, en ese caso, sabrían desde el mismo momento que eligen centro dónde continuarían al pasar al ciclo de Secundaria.

La segunda medida tendría que ver con la recuperación de los listados de las calificaciones obtenidas por los centros en las Pruebas de Acceso a la Universidad, antigua Selectividad. "Hay recelos pero la Consejería va a abrir este debate para este mismo curso, 2019/2020", ha apostillado.

El Consejero Javier Imbroda ha confirmado también que, en breve, la Ley de Autoridad del docente entrará en el Parlamento. Una norma con la que, de manera aislada, "no se consigue que el docente tenga autoridad". Para un reconocimiento real del docente, la Consejería de Educación apela a que las Ampas ocupen "su sitio", pero dejando la responsabilidad del centro en los equipos directivos. "Hay algunas Ampas que han colonizado los centros", se ha lamentado Imbroda, para el que hoy "la exigencia a los docentes es inhumana. Se les cuestiona todo. Hoy los padres van a los centros no para saber cómo van sus hijos sino para buscar culpables", se ha lamentado.

Pero si la libertad de elección de centro ha sido uno de los asuntos más encendidos de la entrevista y posterior debate con el consejero, no lo ha sido menos la necesidad de alcanzar un pacto educativo. En este sentido, el consejero se ha preguntado en voz alta cómo hacer posible dicho pacto con una comunidad educativa "dividida". "Primero tendremos que coser esa comunidad educativa porque el pacto debe cerrarse en los claustros, no en las asambleas legislativas", ha asegurado