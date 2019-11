Monasterio reivindica la cadena perpetua para maltratadores

En declaraciones a los periodistas antes de la celebración de la segunda edición de los reconocimientos de la Comunidad contra la violencia de género, en la Real Casa de Correos, ha asegurado que "nunca han tenido duda" en acudir a un acto en el que se hace un homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género y para acompañar a sus familiares y huérfanos, pese a que no habían confirmado asistencia previa al Gobierno regional.

"Estamos aquí para acompañar a sus familiares y huérfanos de violencia y estamos haciendo un homenaje a esas mujeres y el resto de los 364 días estamos para pedir que los maltratadores tengan cadena perpetua en la cárcel y que nunca salgan de prisión y para solicitar que se modifique una ley que ha fracasado", ha lanzado.

A su juicio, la normativa de las víctimas de violencia de género cree que no protege "verdaderamente a las mujeres" y lo que desde Vox quieren es que los recursos "vayan de verdad a las mujeres maltratadas".

A la entrada de la Real Casa de Correos se repartían unas pulseras violetas en las que se puede leer 'Stop Violencia de Género', que Monasterio no ha querido coger. Al ser preguntada por esto, ha dicho que ella no ha rechazado ninguna pulsera y que acudía al evento para hacer un homenaje a estas mujeres. "No estamos para hablar de pulseras, estamos para hablar de cosas más serias", ha zanjado.