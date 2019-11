Planas reitera que España necesita que se forme Gobierno cuanto antes

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha reiterado de la necesidad de que España cuente con un Gobierno cuanto antes y con Pedro Sánchez como presidente, consciente de que las negociaciones son "muy complicadas".

"España necesita y merece un Gobierno. Es algo que está ahí y es una necesidad palpable de la sociedad española aunque la negociación y el camino es muy complicado. Cuanto antes se forme ese Gobierno, mejor, y con el partido que ha ganado las elecciones y con Pedro Sánchez como presidente", ha indicado Planas.

De esta forma, el titular de Agricultura reconoce que la realidad actual del Congreso y el Senado es "muy diferente" a la de hace unos años con la presencia de un mayor número de partidos políticos. "Todos deberíamos poner de nuestro lado para que pronto hubiera Gobierno, se piense lo que se piense", ha indicado, y que se tenga a la Constitución como "marco de referencia".

Respecto a su futuro, Planas, que ostenta junto a Agricultura la cartera de Política Territorial, se ha mostrado cauto. "El futuro dirá, pero me encuentro muy a gusto aquí. Soy un hombre de presente y tengo un trabajo que me encanta. No puedo decir más", ha asegurado.