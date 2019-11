Iceta hace una llamada a la generosidad en el diálogo entre PSOE y ERC

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este domingo que en las negociaciones entre el PSOE y ERC predomine "la voluntad de diálogo firme y mucha paciencia y generosidad" y ha defendido no crear "falsas expectativas" para evitar la "frustración".



En una entrevista con RAC1, el líder de los socialistas catalanes ha advertido contra las expectativas "exageradas" porque entonces "se genera una frustración de la que puede derivar la ira".



Además, ha señalado que las negociaciones no acaban con la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, sino que también hay que poder gobernar y aprobar unos presupuestos.





Aunque "se puede hablar de todo", ha advertido: "Si se plantea la autodeterminación se acaba rápido, usted la pide, yo digo que no y pasamos a los postres. Si quieres llegar a un acuerdo hemos de comenzar por cosas en las que haya un terreno común que lo permita".En este sentido, ha subrayado que el nuevo Gobierno debe "pensar en los presupuestos, renovar el sistema de financiación, llevar a cabo determinadas inversiones y acabar con los conflictos de competencias".Iceta ha subrayado la necesidad de abordar el diálogo entre el PSOE y ERC "muy discretamente" y ha argumentado que ante posiciones que "son muy alejadas" no se puede pretender "que el resultado sea rápido, ni trabajar con luz y taquígrafos desde el minuto cero".Sobre la exigencia de un diálogo "entre gobiernos" por parte de ERC, ha señalado que ya existe la Comisión bilateral Estado-Generalitat, aunque ha puntualizado que "si se quiere el diálogo, encontrar el mecanismo, el instrumento, ha de ser muy sencillo"."Otra cosa -ha añadido- son las garantías. El diálogo se produce como se produce y luego se formaliza", ha explicado.Ha advertido que el horizonte de las próximas elecciones autonómicas puede condicionar a ERC y ha mostrado su confianza en el partido republicano, a pesar de que vetaron su candidatura a senador en el Parlament, lo que le impidió ser presidente del Senado, y de que el rechazo de los republicanos a los presupuestos precipitó la repetición electoral en España."Me hacía ilusión se presidente del Senado, pero me hace más ser presidente de la Generalitat" ha afirmado antes de asegurar que está "en condiciones" de encabezar la candidatura del PSC en las próximas autonómicas.