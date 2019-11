Garrido "volvería a dar el paso" de irse a Ciudadanos

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que "volvería a dar el paso" de irse a Ciudadanos, pese a los resultados obtenidos en las elecciones, y ha subrayado que la dirigente de su formación Inés Arrimadas es "la mejor candidata para construir un proyecto de centro".

En una entrevista con Europa Press, Garrido ha hablado sobre los malos resultados de Ciudadanos en el 10N, algo que "siempre es complejo, porque suelen ocurrir muchas cosas para que se produzca una tormenta perfecta que provoque, como en este caso, un muy mal resultado". "Lo estamos analizando y yo creo que tardaremos un tiempo en entender todas y cada una de las razones", ha señalado.

"Yo lo que sí que digo, y creo que coincido con mis compañeros, es que más allá de evaluar las causas, que algunas las sabemos y otras serán objeto de estudio, lo que no hay que hacer es echar la culpa a nadie, somos nosotros los responsables de no haber obtenido el resultado que queríamos, somos todos responsables", ha apuntado.

En cuanto a la dimisión de Albert Rivera, ha puesto en valor que "lo que ha ocurrido es que una persona, muy generosamente, ha aceptado toda la responsabilidad para dar una nueva oportunidad al partido".

"Creo que es triste que en el Parlamento no vaya a estar Albert Rivera, lo digo con toda franqueza. Más allá de que sea un político al que votes o no votes, te guste más o te guste menos, creo que aportaba algo importante a la política española", ha manifestado.

En esta línea, ha asegurado que "no hay tanta gente tan buena como Albert Rivera en la política y es lamentable que se haya tenido que ir y también que el Parlamento quede mucho más polarizado y mucho más radicalizado, no son buenas noticias para España".

Según Garrido, ahora hay que hacer "análisis y autocrítica", pero ha considerado que "seguramente ha sido difícil de explicar a los ciudadanos determinadas posiciones".

A su juicio, "en política ahora las cosas a veces son muy de trazo grueso y es difícil explicar decisiones que son complejas, pero no hay que echarle la culpa a nadie".

"PARTE DEL AUGE DE VOX SE DEBE AL PP"

En esta línea, ha insistido en que hay que hacer "autocrítica" y trabajar para recuperar algo que es "esencial para España, que es el centro político, que solo está representado por Ciudadanos". "El centro político en España solo lo representa Ciudadanos", ha aseverado Garrido, quien ha asegurado que "el PP sufrió un proceso claramente de desviación hacia la derecha" y que, "en buena medida, parte del auge de Vox se debe al PP".

Según Garrido, el PP "empieza a hablar de Vox cuando no era nada y no tenía ninguna representación y era absolutamente anecdótico", por lo que "de alguna manera ha contribuido a que Vox haya cogido esta fuerza".

"Respeto a Vox, respeto a todos los grupos políticos, pero no me gustan los radicalismos", ha apostillado, al tiempo que ha recordado que "siempre" ha militado "en el centro político", empezando en el CDS de Adolfo Suárez y luego en el PP, "cuando era un partido claramente de centro derecha".

Así, ha asegurado que ahora está "en el único partido que representa al centro político en España", y que le preocupa que "haya radicalización, y la hay, Vox representa una parte de la derecha muy radical, como Podemos representa una parte de la izquierda muy radical, o Más País".

Según Garrido, "eso no es bueno para España, lo bueno es que se trabaje con grupos políticos que estén en la izquierda o en la derecha pero mucho más centrados".

En esta línea, ha reconocido que "sin duda" echa de menos el PP de Cristina Cifuentes. "Creo que lo echamos de menos personas que ya no estamos en el PP y personas que siguen militando en el PP que vieron en ese partido un proyecto claramente centrado y un proyecto que se dirigía a una amplia mayoría de la sociedad que vive en el siglo XXI", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que "en materia de propuestas sociales claramente ese PP estaba mucho más cercano de lo que piensa la sociedad madrileña y la sociedad española".

En cuanto a su marcha a Ciudadanos, ha dicho que no se arrepiente y que lo volvería a hacer. "Todos los pasos que he dado en mi vida, y algunos han sido bastante difíciles, este lo fue, porque llevaba 28 años de militancia en el PP, son pasos que doy absolutamente convencido de lo que hago", ha explicado.

"ARRIMADAS HABLA CON CLARIDAD; LA GENTE LA ENTIENDE"

"No me arrepiento, todo lo contrario, porque además llegué el último a Ciudadanos y me han tratado como si hubiese llegado el primero, eso no lo hacen todos los partidos políticos, y Albert Rivera desde el primer minuto contó conmigo, ha contado con mi opinión, me incluyó en su comité ejecutivo nacional, y aquí en Madrid tanto Ignacio Aguado como César Zafra desde el minuto uno han contando conmigo para todo, les interesa mi opinión, es un partido que valora la experiencia", ha detallado el expresidente madrileño.

"Por lo tanto, todo lo contrario, volvería a dar ese paso como lo dí en su momento y ahora lo que hay que hacer es trabajar por recuperar el partido, que es un proyecto imprescindible para España, que haya un partido de centro, y también imprescindible para Madrid, porque Madrid es una comunidad muy representativa de lo que es el conjunto de España y donde el centro tiene todavía más sentido", ha recalcado Garrido.

Tras insistir en que Ciudadanos es un proyecto que tienen que "volver a hacer grande", ha apuntado que Arrimadas "es no solo la mejor candidata que tiene Ciudadanos para construir un proyecto de centro importante en España sino que seguramente es una candidata que muchos partidos querrían tener".

Garrido se ha referido a Arrimadas como una personas "inteligente" y "que habla con claridad", y ha resaltado que "la gente la entiende".

En cuanto a su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le quitó la candidatura del PP a las elecciones autonómicas de 26M, ha dicho que, como con el resto de sus excompañeros de partido, "es buena". "Yo no me fui del PP criticándolo ni me fui diciendo nada malo de nadie, me fui diciendo que había sido un partido que me había dado muchas cosas, yo creo que también le di bastante al partido, pero ni una sola crítica se ha podido oír de mi boca, por lo tanto los sigo respetando como en muchos casos amigos, en otros compañeros ahora también de Gobierno, y la relación por tanto es buena", ha apostillado.