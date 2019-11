El canciller ruso dice que "no sabe nada" sobre espionaje en Cataluña

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo hoy "no saber nada" del supuesto caso de espionaje ruso en Cataluña durante una reunión bilateral con su homólogo español, Josep Borrell, según afirmó éste en declaraciones a Efe.



Borrell y Lavrov abordaron este asunto en un encuentro celebrado en Nagoya (Japón), aunque el ministro español precisó que "tampoco le pudo trasladar mucho" al canciller ruso sobre las supuestas actividades en Cataluña de una unidad rusa de espionaje que, según publicó el diario El País, investiga la Audiencia Nacional.



"No tengo más información que la de la prensa, y naturalmente le hemos explicado la novedad que esto representa en España, y el ministro me ha dicho que tampoco sabía nada", dijo Borrella Efe tras participar en la reunión ministerial de Exteriores del G20 celebrada en Nagoya.