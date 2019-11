Bosquet desea una declaración unánime del Parlamento contra violencia

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha manifestado este viernes que sería "deseable" que la Cámara autonómica aprobara una declaración institucional contra la violencia de género a propósito de la conmemoración, el próximo 25 de noviembre, del día contra dicha lacra, si bien ha apuntado que hay "grupos" políticos que "lamentablemente no ven el hecho de que desgraciadamente existe" esa violencia.

A preguntas de los periodistas al participar en un acto en el que ha recibido, de parte de la Fundación Fakali, la bandera de etnia gitana, la presidenta del Parlamento ha respondido así al ser preguntada por si está previsto que en la Cámara andaluza se apruebe una resolución conjunta sobre la violencia machista, así como por la posición del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid que este pasado jueves impidió que en dicha institución se leyera una declaración institucional con la que se pretendía rechazar la violencia de género.

Bosquet ha dicho que "respeta lo que hagan o digan otras fuerzas políticas", y ha recordado que las declaraciones institucionales "tienen que ser suscritas por todos los grupos", y en esa línea ha lamentado "la falta de reconocimiento" por parte de algunos grupos "de que existe, por desgracia, todavía esa violencia de género contra las mujeres".

De igual modo, ha explicado que "en el Parlamento de Andalucía no me consta, o todavía no me ha llegado, ninguna resolución por parte de ningún grupo" a propósito del Día contra la Violencia de Género, pero "me gustaría y sería deseable", según ha apostillado, al tiempo que ha lamentado que "tenga que haber un día señalado en el calendario para hacernos eco de una lacra que todavía está en la sociedad, como la violencia de género o machista que todavía sufren las mujeres en España y todo el mundo".

Ha agregado que, "si los grupos políticos traen" esa propuesta de declaración, ella estará "encantada", e incluso ha apuntado que le "gustaría que, si no puede ser el lunes, quizá tuviéramos posibilidad de llevarla a cabo para el próximo Pleno" de la semana que viene. En todo caso, ha insistido en recordar que, para que se apruebe una declaración institucional, "tiene que ser por unanimidad de los grupos", y al respecto lamenta que "algunos grupos no vean el hecho de que existe, desgraciadamente, esa violencia de género".