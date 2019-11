El PSOE-A defiende a Susana Díaz, que está "fuerte mentalmente"

El portavoz adjunto del grupo parlamentario del PSOE-A, Manuel Jiménez Barrios, ha mostrado este viernes su apoyo a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que está "fuerte y muy armada mentalmente" y con "el apoyo mayoritario del partido" a nivel andaluz, federal y del secretario general, Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que la sentencia del caso de los ERE ha supuesto "un mazazo muy importante" para el PSOE, pero el partido "se recuperará" desde la premisa "de pedir perdón".

En este sentido, ha recordado la entrevista de este pasado jueves a Susana Díaz en la que pidió perdón, y "no es la primera vez que ha pedido perdón", ante la situación que se ha planteado con la sentencia de los ERE.

Tras recordar que "la sentencia aún no es firme" y señalar que "la mejor autocrítica es que no ha habido nadie con ninguna responsabilidad respecto a los ERE en los gobiernos de Susana Díaz", ha insistido en que el sistema de los ERE ayudó a "casi 7.000 trabajadores que ahora pueden cobrar sus prejubilaciones".

"Pero por el camino hubo gente que aprovechó la situación para acometer irregularidades. Nadie pone en duda que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Giñán se hayan llevado ni un euro y el PSOE no aparece en la sentencia. Esto no es la Gürtel", ha subrayado.

Al hilo de esto, ha explicado que de los cerca de 7.000 trabajadores incluidos en los ERE, son 280 los intrusos e irregulares. De esta manera, el 80 por ciento de los 680 millones de euros está en manos de trabajadores y ha mostrado su deseo de que el Gobierno andaluz no inicie un proceso de recuperación de este dinero.

ACUSACIÓN PARTICULAR

En cuanto a la acusación particular de la Junta en este caso, Jiménez Barrios ha señalado que el gabinete jurídico de la Junta, en sus conclusiones provisionales, decía que "no había razones para acusar a todos y al no presentar acusación, automáticamente sale del proceso".

"El gabinete jurídico es el único cuerpo autónomo dentro de la administración de la Junta, no recibe instrucciones políticas y se entra por oposición", ha precisado, toda vez que ha asegurado que "jamás ha recibido instrucciones políticas de la Junta presidida por Susana Díaz.

Preguntado sobre el apoyo a los dos expresidentes de la Junta, Jiménez Barrios ha asegurado que cuentan con "los ánimos de la familia socialista" y ha trasladado su deseo de que "el Tribunal Supremo ponga en pié lo que entendemos nosotros y el gabinete jurídico de la Junta".

Respecto al apoyo del PSOE a nivel federal, el parlamentario andaluz ha asegurado que "jamás ha habido una coordinación tan extraordinaria". "Yo he vivido parte de las conversaciones de Pedro Sánchez y Susana Díaz y puedo garantizar que son de ánimo, apoyo, de coordinación y colaboración. Esto es muy importante, estamos unidos para provoca que haya un gobierno socialista", ha apuntado.

En este sentido, Jiménez Barrios no cree que esta sentencia haya condicionado las negociaciones para formar gobierno, aunque ha reconocido que Podemos tiene una "singularidad regional más fruto de lo personal que de un debate serio".