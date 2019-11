Para Marín, que Díaz pida perdón por los ERE no basta: "Debe dimitir"

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha considerado este jueves que a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, no le queda otra alternativa que "dimitir" y "asumir responsabilidades" tras la sentencia de la conocida como pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, algo que no se resuelve "pidiendo perdón" a los andaluces para hacer "borrón y cuenta nueva".

Así lo ha trasladado Juan Marín en declaraciones a Europa Press este jueves después de que la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, haya pedido "perdón a los andaluces" por el "bochornoso y lamentable" caso de los ERE en el marco de una entrevista en La Sexta.

El dirigente de Cs y vicepresidente de la Junta ha criticado que Díaz realmente se ha limitado a "intentar dar explicaciones" en esa entrevista televisiva y a "decir que pide perdón a los andaluces", a lo que Marín ha replicado que "no solamente se trata de pedir perdón, sino de asumir responsabilidades", que es lo que, a su juicio, deben hacer los políticos.

El vicepresidente de la Junta ha subrayado que Díaz "no ha podido negar que fuera ella la que pidió el archivo de la causa" por la que han sido condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre cerca de una veintena de ex altos cargos socialistas, y al respecto ha instado a la expresidenta a "explicar por qué lo hizo".

Además, y después de que Díaz haya negado que la Junta de Andalucía se retirase de la causa judicial durante su mandato, uno de los argumentos que esgrimen el resto de partidos para solicitar su dimisión porque dificulta la recuperación del dinero defraudado, Marín ha apuntado que no cree que la retirada de la Administración andaluza como acusación se produjera "por una decisión de los servicios jurídicos" de la Junta que tomaran por sí mismos.

En esa línea, ha aseverado que Díaz es "responsable directa de que no se pueda reclamar por la vía penal" la devolución del dinero defraudado, causando así "un perjuicio para el conjunto de los andaluces que viene por una decisión política", según ha apuntado Marín, para quien la secretaria general del PSOE-A "ha dado excusas para seguir en un cargo que moralmente no le corresponde".

El líder andaluz de Cs también ha indicado que no ha oído a Díaz explicar "por qué no pidió que se recuperase el dinero robado a los andaluces", y al respecto ha aseverado que la sentencia notificada el martes "dice que existía una trama" y que el dinero iba a parar a empresas y no a trabajadores.

Marín se ha preguntado cómo Susana Díaz "puede hacernos creer" que este caso "no tiene que ver con el PSOE de Andalucía, que pertenece al pasado, si el dinero lo vamos a tener que pagar del bolsillo de los andaluces en el presente y el futuro".

PAGO DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LOS CONDENADOS

En esa línea, ha advertido de que, por parte de la Junta, "tendremos que iniciar un procedimiento civil para reclamar parte del dinero" defraudado que "no sabemos si podremos recuperar o no", según ha insistido Marín, que ha reprochado a Susana Díaz que "tampoco ha explicado que la Junta va a tener que pagar la defensa jurídica" de la veintena de ex altos cargos socialistas de la Administración autonómica que "ya están reclamando cantidades millonarias a pesar de haber sido condenados por malversación y prevaricación cuando ejercían cargos de responsabilidad".

Así las cosas, Marín ha cuestionado que "todo esto" se resuelva "pidiendo perdón y haciendo borrón y cuenta nueva". "Como mínimo, exige la dimisión de Susana Díaz", según ha enfatizado el vicepresidente de la Junta, que ha recordado que la dirigente socialista fue consejera del Gobierno andaluz durante la presidencia de José Antonio Griñán y "la presidenta que ordenó que la Junta se retirara de la personación de esta causa y la responsable de pedir el archivo de esta causa".

"No cabe otra posición que Susana Díaz dimita y asuma sus responsabilidades", ha insistido Marín, para quien eso "es lo que le corresponde a un político al que realmente le duelen los andaluces y le avergüenza lo que su partido --en el que ella ha ocupado distintos "cargos de responsabilidad"-- ha estado haciendo durante una década", y después de haber estado "defendiendo" durante estos últimos años "la inocencia de Chaves y Griñán", según ha concluido el líder de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta.