Ex consejero Antonio Fernández no comparece ante la comisión de Faffe

El consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández no ha comparecido esta tarde ante la comisión de investigación de la Fundación Andalucía Fondo de Formación (FAFFE).



El presidente de esta comisión de investigación parlamentaria, el diputado de Ciudadanos Enrique Moreno, ha señalado minutos después de las tres y media de la tarde de hoy jueves que Antonio Fernández no había recibido personalmente la citación de comparecencia y que, por tanto, no comparecería a la hora prevista, por lo que ha levantado la sesión hasta las cuatro y media de la tarde de hoy.



A esa hora comparecerá el consejero andaluz de Trabajo entre 2010 y 2012, Manuel Recio, cuya intervención estaba prevista inicialmente para las seis y media de esta tarde.





Esta comisión de investigación trata de aclarar las irregularidades cometidas en el seno de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.Antonio Fernández ha sido condenado por el caso de los ERE fraudulentos a siete años y once meses de prisión y ha 19 años y medio de inhabilitación.