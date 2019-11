Susana Díaz rompe su silencio para pedir "perdón"

48 horas después de conocer la sentencia de los ERE, Susana Díaz ha decidido romper su silencio. La líder de los socialistas andaluces ha pedido “perdón” por el “bochornoso y lamentable” caso que condena a 19 exaltos cargos de la Administración andaluza por su gestión durante prácticamente una década.

Díaz eludió hablar en Andalucía y lo hizo en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta. Ella ha dicho que “no estaba” cuando sus dos mentores -Manuel Chaves y José Antonio Griñán- estaban al frente del Gobierno andaluz y ha reconocido que ha hablado con ambos y que esta sentencia “no la esperaban”. Les ha defendido con uñas y dientes al acreditar que ni Chaves ni Griñán “no se han llevado ni un duro”. Es más, ha admitido que el fallo del caso ERE “en ningún momento en sus 1.800 folios alude al PSOE como organización política”, por lo que “no ha habido financiación ilegal y nadie se ha lucrado”.

A Díaz le ha dado una “tristeza enorme” llegar hasta este punto pero ha resaltado que le “duele” que se “manche” a Andalucía y, para colmo, por unos hechos que se sucedieran durante gobiernos socialistas.

La expresidenta de la Junta ha destacado que cuando llegó al poder había aprendido dos lecciones: “que todos tenemos que tener un comportamiento ejemplar y que nadie puede pretender enriquecerse”. De ahí que haya apostado por “poner más controles” para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Además, ha indicado que ninguno de los consejeros que formaron parte de su aventura al frente del Gobierno andaluz hayan estado imputados por ninguna causa de corrupción.

La dirigente socialista ha lamentado que el PP anunciara que la Junta se retirara de la causa porque no se supiera la verdad y se recuperara el dinero defraudado. “Eso es mentira”, ha dicho. Según Díaz, “La Junta hizo lo que los servicios jurídicos de la Junta decían para recuperar el dinero y no cercenar la capacidad de la Administración andaluza para recuperar todo lo que no se había gastado bien”

. Es más, la líder socialista ha querido destacar lo que sí se hizo bien de todo el entramado de los ERE. “De entre 7.000 trabajadores que han cobrado las pólizas de prejubilación, sólo 219 casos son los que han sido investigados como “intrusos”.

“El fin de ciclo ya se fue” cuando Griñán dejó la Junta de Andalucía

Susana Díaz ha asegurado que la sentencia del caso ERE no supone en ningún caso un fin de ciclo en el PSOE de Andalucía. “El fin de ciclo ya se fue”, ha dicho. Se refiere a que con la salida de José Antonio Griñán de la presidencia de la Junta en 2013 y el cese de sus hombres de confianza ya terminó una época en los socialistas andaluces y empezó otra.

Su fortaleza e ilusión sigue intacta y no dimitirá como secretaria general del PSOE-A ni como diputada en el Parlamento. Es más, su intención es “volver” a presentarse como candidata a presidir la Junta de Andalucía.

Ha indicado tener el “apoyo” del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. “Hablamos muchas veces”, ha remarcado. Eso sí, Díaz sabe que la “última palabra” la tendrán los militantes socialistas de Andalucía en caso de que haya otro candidato o candidata. Preguntada por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que “es una mujer válida que tiene mucho que aportar”.

“A Susana Díaz se le ha agotado el crédito”

Tanto el Partido Popular como Adelante Andalucía han vuelto a exigir este jueves la dimisión de Susana Díaz. Es más, “si es hoy mucho mejor”. La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha indicado que a la secretaria general del PSOE-A “se le ha agotado el crédito”. Rodríguez ha resaltado que “el perdón no vale si se va a votar sistemáticamente en contra de medidas que otros planteamos para que no vuelva a ocurrir”.

Y es que esta sentencia “merma la democracia en Andalucía” porque “se utilizaron fondos públicos de forma arbitraria para tejer redes clientelares y mantenerse en el poder”, según la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, quien ha dudado de que Susana Díaz no supiera lo que hacían sus compañeros de partido. “¿No sabía lo que pasaba con los dineros públicos en los municipios de su provincia?”, ha ironizado.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha manifestado que Susana Díaz “debe dimitir” simplemente “para limpiar el nombre de Andalucía”. Lo primero que debe hacer, según su entender, es “no volver más a su escaño en el Parlamento”, ya que la considera “beneficiaria” del sistema fraudulento de los ERE.

“Ha habido muchos que se han enriquecido irregularmente con los fondos que tendrían que haber servido para ayudar a los parados andaluces”, ha afirmado Nieto, quien ha tachado al PSOE de Andalucía de “único beneficiario de todo ese gasto irregular”. Ha incidido en que la “Junta ha sido el damnificado y todos los andaluces hemos sido los que hemos sufrido ese menoscabo”.